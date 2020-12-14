Джеймс Ганн снимет еще одних "Стражей Галактики"

Приятная, духоподъемная, облагораживающая новость: помимо третьих "Стражей Галактики", премьера которых подтверждена на 2023 год, демиург серии Джеймс Ганн подарит поклонникам бонус. Согласно Collider, Ганн снимет по собственному сценарию специальный праздничный выпуск "Стражей" для канала Disney+, который мы увидим пораньше - в 2022-м. Уточнено, что работы над ним будут вестись параллельно со съемками третьей части франшизы.

Но и на том дело не ограничится. Как рассказал на Дне инвестора Disney Кевин Файги, босс Marvel Studios, лексически ограниченный антропоморфный дендроид Грут получит собственную серию анимационных короткометражек на стриминге. Правда, Файги не прояснил, какую именно версию дендроида стоит ждать - героическую взрослую особь или бесконечно полюбившегося нам черенка Грута из второго фильма.

К слову, дендроиду не привыкать к "сольникам" - эволюции Грута ранее были энергично отражены в комиксах - как в самостоятельной серии, так и во взрывном комплекте с Реактивным Енотом (доступны на русском).

Точных дат премьер у проектов пока нет.

"Стражи Галактики" дебютировали в 69-м, и первая их команда радикально отличалась от той комплектации, к которой уже привыкли зрители. Например, в нее входили майор Вэнс Астро с Земли, кристаллический Мартинекс Т`Нага с Плутона, юпитерианец капитан Чарли-27 и тот самый синий Йонду с Центаури-IV, планеты в системе Альфы Центавра (некоторые из названных далее зашли в "Стражей Галактики 2").

В оригинальных комиксах герои вынуждены были объединиться против поползновений на оккупацию Солнечной системы со стороны расы Бадун, более древней, но не такой "раскрученной", как Крии и Скруллы.

С середины 70-х к Стражам начали подключаться и иные личности. Скажем, важный персонаж вселенной Marvel Огненный Лорд.