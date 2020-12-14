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14.12.2020 17:52
Рубрика: Общество

Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%

Текст: Елена Манукиян
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев коронавируса составила 100%, следует из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций. Отмечается, что выводы сделаны по итогам первого этапа пострегистрационных испытаний препарата.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность

Предварительные итоги подведены на 21 день после получения добровольцами первого компонента вакцины. Всего в пострегистрационных испытаниях приняли участие 22714 добровольцев. При этом эффективность вакцины "Спутник V" на этот период составила 91,4%, говорится в пресс-релизе.

Одновременно проводится постоянное наблюдение за безопасностью ее применения, информация анализируется независимым комитетом по мониторингу данных при участии ведущих российских ученых. На основе полученных данных центр им. Н.Ф. Гамалеи подготовит отчет, который будет использован для подачи документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" в различных странах.

Данные будут опубликованы в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.

Общество Наука Вакцинация от коронавируса

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