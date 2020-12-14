Елизавета II отложила запись традиционных поздравлений из-за Brexit

Впервые в истории 68-летнего правления британская королева решила отсрочить традиционное поздравление своих подданных с наступающими праздниками. Уже заготовленная речь отложена до тех пор, пока не станет известен итог переговоров Британии с Евросоюзом.

Согласно традиции поздравительная речь Елизаветы II обычно записывается в период с начала до середины декабря. Но в этом году, как сообщил представитель Букингемского дворца газете The Guardian, запись может состояться позже. Букингемский дворец не отрицает, что неуверенность в вопросе сделки с Евросоюзом вызвала задержку с обращением королевы к народу: она хотела бы знать окончательный итог переговоров, прежде чем поздравлять британцев с Рождеством.

В минувшем году Елизавета Вторая в своем ежегодном Рождественском послании признала, что 2019-й оказался "довольно ухабистым" как для монархии, так и для нации. Так, супруг королевы, принц Филипп, попал под расследование автомобильной аварии, в которой были ранены две женщины. Вокруг сына королевы, принца Эндрю, разгорелся скандал после того, как тот признался в дружбе с осужденным за педофилию Джеффри Эпштейном. В этом году королева, как ожидается, обсудит с подданными пандемию коронавируса и то, как эпидемия отразилась на положении дел в стране.