Эти средства производят "вау-эффект", потому что им предшествовали серьезные разработки в научных лабораториях компании. Мало какая косметическая марка может предложить пептидные и клеточные комплексы столь сложного состава, как Evercell.
Ресурсы организма
Уникальные формулы и активные ингредиенты разрабатываются в собственной лаборатории бренда, корейской биотехнологической корпорации CHA group, специализирующейся на инновациях pro-age и anti-age. В сердце формул Evercell - факторы роста, пептиды, антиоксиданты и клеточный комплекс. Это стимулирующие компоненты, восстанавливающие ресурсы кожи и запускающие процессы омоложения и оздоровления.
Все активные ингредиенты, входящие в состав средств Evercell, заключены в протесомы - молекулы липосом с присоединенными к ним транспортными пептидами. Технологичный симбиоз позволяет стимулирующим молекулам проникать в глубокие слои кожи и действовать дольше, постепенно высвобождаясь в течение 72 часов.
Клеточный комплекс с аминоксилотами и пептидами входит в состав средств линии Absolute Luxe и профессиональных препаратов Evercell Clinic. Пептиды-нейротрансмиттеры обладают ботоксоподобным действием: расслабляют мышцы лица, предупреждая появление мимических морщин и фиксирование уже сформировавшихся. Такие пептиды заменят ботокс для тех, кто предпочитает не делать инъекции, или дополняют действие ботулотоксина.
В лаборатории Evercell нашли новое применение гиалуроновой кислоте, которая способна удерживать влагу, в тысячу раз превышающую ее собственный вес: здесь используют липосомированную гиалуроновую кислоту низкомолекулярного веса. Она проникает вплоть до базальной мембраны, перезапуская в организме процесс синтеза собственной гиалуроновой кислоты. По эффективности это аналог мезотерапии и биоревитализации.
Необычные флаконы для Evercell Absolute Luxe создал итальянский архитектор Алессандро Мендини. Волна - основной мотив дизайна - символизирует возрождающую энергию клеток, а цвета - красоту и живительную силу. Лаконичные формы, элегантные изгибы и сочетание оттенков розового золота и шоколадной сливы - новаторский взгляд на дизайн косметических продуктов.
Линия Black: уход за кожей 30+
Black - это линия для pro-age терапии с антиоксидантной защитой. Именно с нее рекомендуется начать знакомство с маркой, особенно если вам только немногим больше 30 лет. Средства в черных флаконах обеспечивают максимальное увлажнение кожи, восстанавливая ее естественные ресурсы.
Их формула направлена на стимуляцию деления клеток эпидермиса и синтез коллагена и эластина - то есть на процессы регенерации кожи. В состав средств также входят пептидные комплексы, растительные экстракты, витамины и аминокислоты.
В линию, которая корректирует первые признаки старения, входят пробуждающий флюид, активирующая сыворотка и восстанавливающий клеточный крем. Флюид - это обязательная база под остальные средства Black.
Его рекомендуется сочетать как с сывороткой, так и с кремом Black или Absolute Luxe.