Корейский бренд Evercell, продукция которого в этом году появилась в России, специализируется на pro-age и anti-age терапии, на предупреждении и коррекции признаков старения и на восстановлении естественного потенциала кожи.

Эти средства производят "вау-эффект", потому что им предшествовали серьезные разработки в научных лабораториях компании. Мало какая косметическая марка может предложить пептидные и клеточные комплексы столь сложного состава, как Evercell.

Ресурсы организма

Уникальные формулы и активные ингредиенты разрабатываются в собственной лаборатории бренда, корейской биотехнологической корпорации CHA group, специализирующейся на инновациях pro-age и anti-age. В сердце формул Evercell - факторы роста, пептиды, антиоксиданты и клеточный комплекс. Это стимулирующие компоненты, восстанавливающие ресурсы кожи и запускающие процессы омоложения и оздоровления.

Линия Absolute Luxe - это anti-age терапия для кожи с уже видимыми признаками старения. Клеточный омолаживающий крем Absolute Luxe подходит для всех типов кожи (даже для кожи с розацеа) и может использоваться совместно с флюидом Black.

Все активные ингредиенты, входящие в состав средств Evercell, заключены в протесомы - молекулы липосом с присоединенными к ним транспортными пептидами. Технологичный симбиоз позволяет стимулирующим молекулам проникать в глубокие слои кожи и действовать дольше, постепенно высвобождаясь в течение 72 часов.

Клеточный комплекс с аминоксилотами и пептидами входит в состав средств линии Absolute Luxe и профессиональных препаратов Evercell Clinic. Пептиды-нейротрансмиттеры обладают ботоксоподобным действием: расслабляют мышцы лица, предупреждая появление мимических морщин и фиксирование уже сформировавшихся. Такие пептиды заменят ботокс для тех, кто предпочитает не делать инъекции, или дополняют действие ботулотоксина.

Линия Absolute Luxe рекомендуется для ежедневного ухода за кожей 35+

В лаборатории Evercell нашли новое применение гиалуроновой кислоте, которая способна удерживать влагу, в тысячу раз превышающую ее собственный вес: здесь используют липосомированную гиалуроновую кислоту низкомолекулярного веса. Она проникает вплоть до базальной мембраны, перезапуская в организме процесс синтеза собственной гиалуроновой кислоты. По эффективности это аналог мезотерапии и биоревитализации.

Необычные флаконы для Evercell Absolute Luxe создал итальянский архитектор Алессандро Мендини. Волна - основной мотив дизайна - символизирует возрождающую энергию клеток, а цвета - красоту и живительную силу. Лаконичные формы, элегантные изгибы и сочетание оттенков розового золота и шоколадной сливы - новаторский взгляд на дизайн косметических продуктов.

В биомедицинскую группу CHA group входят лаборатория, производство, университет и сеть клиник. Благодаря инновационным научным разработкам в формулы Evercell входит более 50 пептидов, клонированные факторы роста и клеточный комплекс - невероятно эффективные и безопасные ингредиенты. Средства Evercell Clinic используются для профессиональных процедур в клинике и салонах красоты - это осветляющий, успокаивающий и антивозрастной клеточный уход. Инъекции и травмирующие пилинги больше не нужны: наступает время неинвазивных процедур Evercell.

Линия Black: уход за кожей 30+

Black - это линия для pro-age терапии с антиоксидантной защитой. Именно с нее рекомендуется начать знакомство с маркой, особенно если вам только немногим больше 30 лет. Средства в черных флаконах обеспечивают максимальное увлажнение кожи, восстанавливая ее естественные ресурсы.

Собственная лаборатория позволяет Evercell применять революционные ингредиенты

Их формула направлена на стимуляцию деления клеток эпидермиса и синтез коллагена и эластина - то есть на процессы регенерации кожи. В состав средств также входят пептидные комплексы, растительные экстракты, витамины и аминокислоты.

В линию, которая корректирует первые признаки старения, входят пробуждающий флюид, активирующая сыворотка и восстанавливающий клеточный крем. Флюид - это обязательная база под остальные средства Black.

Его рекомендуется сочетать как с сывороткой, так и с кремом Black или Absolute Luxe.