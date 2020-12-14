Федеральные соцзаказы объединят в один реестр

В России появится реестр федеральных социальных заказов. Проект приказа Минфина об этом проходит общественное обсуждение.

В пояснительной записке к документу говорится, что речь идет о реестре государственных услуг в социальной сфере, которые будут оказывать за счет бюджетных средств государственные и частные организации. Исполнителей отберут государственные заказчики по итогам конкурсов.

Отмечается, что реестр будет электронным и интегрированным в систему управления общественными финансами "Электронный бюджет". Каждому социальному заказу в ней будет присвоен уникальный номер реестровой записи.

В Минфине напомнили, что сам социальный заказ может быть сформирован по шести направлениям, в числе которых - социальное обслуживание населения (за исключением стационарного), санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, создание благоприятных условий для развития туристской индустрии, спортивная подготовка и содействие занятости населения. Об этом говорится в законе, который вступил в силу 1 сентября 2020 года. В следующем году его положения отработают на социальных заказах, которые сформированы в 16 пилотных регионах, после чего появятся первые федеральные социальные заказы.

Вести реестр федеральных социальных заказов будет министерство финансов.