Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона "Формулы-1"

Голландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл", выиграл последнюю гонку сезона-2020 "Формулы-1", состоявшуюся в Абу-Даби. Ему удалось опередить обоих гонщиков "Мерседеса", финна Валттери Боттаса и британца Льюиса Хэмилтона, занявших второе и третье места соответственно.

Для Ферстаппена - это вторая победа в нынешнем сезоне. Первая была одержана на Гран-при 70-летия в Великобритании. Смысл успеха в Абу-Даби для Макса скорее психологического свойства. На итоговое положение голландца в общем зачете победа не повлияла: Ферстаппен с 214 очками остался там третьим. Первым досрочно стал Хэмилтон (314), вторым - Боттас (223).

Наш Даниил Квят на "Альфа Таури" после блестящей квалификации, в которой он показал седьмое время, в самой гонке в Абу-Даби выступил не так ярко, финишировав 11-м. В общем зачете с 32 баллами Квят занял 14-е место. Велика вероятность, что это был последний сезон Даниила в "Формуле-1".