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14.12.2020 01:12
Рубрика: Спорт

В Канаду с Профессором

Главный тренер молодежной сборной России назвал состав команды на чемпионат мира
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335)
Накануне тренерский штаб молодежной сборной России U-20 во главе с Игорем Ларионовым определился с окончательным составом игроков для участия в молодежном чемпионате мира.
Форвард Василий Подколзин будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде. Фото: РИА Новости Форвард Василий Подколзин будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде. Фото: РИА Новости
Форвард Василий Подколзин будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде. Фото: РИА Новости

Напомним, что первенство планеты пройдет в канадском Эдмонтоне. Наша молодежка отправится за океан 13 декабря, где проведет заключительную часть сбора и товарищеские поединки со словаками и канадцами. А 26 декабря в 5.30 по московскому времени стартует на чемпионате мира матчем с США.

Фото: ХК "Авангард"
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На групповой стадии наши парни также сыграют с чехами (28 декабря в 5.30), 30 декабря с Австрией (5.30) и 31 декабря против шведов (также в 5.30).

Четвертьфинальные матчи турнира запланированы на 3 января 2021 года, полуфинальные - на 5 января. Ну а финальный матч и поединок за бронзовые медали пройдет 6 января.

По словам президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, от команды дома ждут хорошего результата:

- Молодежный чемпионат мира будет большим событием, к турниру будет приковано пристальное внимание всех россиян в праздники. Играть будут будущие звезды мирового хоккея. Мы усиленно готовились к турниру. По традиции перед вылетом разговаривали с командой, обговорили нюансы и поставили задачу. Пожелали команде успехов и вернуться с победой.

Главный тренер сборной России, прославленный хоккеист Профессор Игорь Ларионов сообщил, что капитаном команды будет форвард питерского СКА Василий Подколзин:

- Василий в команде уже третий год, и мы знаем его человеческие и лидерские качества, у нас большая вера в этого игрока как в человека, который тащит команду вперед. Мы довольный работой капитана на тренировочном сборе перед МЧМ, поэтому выбор был очевиден. По ассистентам определимся позднее. Все игроки проходят полный курс сбора и дают нам приятную головную боль по выбору ребят, которые отправятся на чемпионат мира.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
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Что касается наших перспектив, то мы находимся в нелегкой ситуации, как и весь мир. Но отдаем себе отчет в том, что молодежный чемпионат мира - это единственный большой турнир, который пока состоится в этом году. И мы знаем, насколько серьезный протокол будет в Эдмонтоне и действует уже сейчас на сборе команды в Новогорске. Поэтому для нас этот сбор - репетиция того, что будет в Канаде. Нужно спокойно это все перенести. Переживать не надо, мы ни в чем здесь не нуждаемся. Главное, чтобы по ходу турнира мы не потеряли ни одного парня, чтобы все были здоровы и соблюдали предписанные правила. Надеемся, что нам по силам будет показать самый лучший результат. Будем все работать для достижения успеха.

Состав сборной России на МЧМ-2020

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов ("Ак Барс", Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва);

Защитники: Роман Бычков ("Локомотив", Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба - СКА, Санкт-Петербург), Артемий Князев ("Ак Барс", Казань), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев", Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семен Чистяков ("Авангард", Омск).

Нападающие: Михаил Абрамов ("Викториавилл", QMJHL), Родион Амиров, Данил Башкиров (оба - "Салават Юлаев", Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков ("Витязь", Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба - "Авангард", Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все - СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарев ("Шавиниган", QMJHL), Илья Сафонов ("Ак Барс", Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

Кстати

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал в эфире канала "Матч ТВ" о возможном вакцинировании молодежной сборной вакциной "Спутник V".

"Мы изучаем самые современные технологии, в том числе и относительно вакцин. Но нет пока исследований, как эти вакцины влияют на профессионального спортсмена. Как она влияет на тело и психологию игрока. Мы знаем про вакцину, знаем про побочные эффекты и понимаем, что сейчас нельзя рисковать.

Все игроки и члены сборной постоянно тестировались в клубах практически ежедневно. И сейчас в сборной все постоянно тестируются. И у нас нет никаких проблем с коронавирусом. У нас все спокойно, мы продолжаем готовиться к чемпионату мира", - отметил господин Ротенберг.

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