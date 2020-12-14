ФОМ: Доля готовых привиться от коронавируса в России достигла 42%

Результаты всероссийского опроса, проведенного в ноябре Фондом "Общественное мнение" (ФОМ) на тему отношения к вакцинации против коронавируса, продемонстрировали готовность 42% респондентов вакцинироваться в ближайшее время. Этот показатель почти в два раза выше, чем в сентябре-октябре, когда готовность к вакцинации от коронавируса фиксировалась только у 23% опрошенных. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Там также отмечается, что вакцина российского производства вызывает доверие у 66% опрошенных.

"Практически две трети участников опроса ФОМ (63%) продемонстрировали осведомленность о первой зарегистрированной в мире вакцине "Спутник V", а из общего числа участников опроса, осведомленных о вакцине "Спутник V", более 75% следят за информацией о ее клинических испытаниях", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что четверо из пяти опрошенных (80%), определившихся в своем отношении к вакцинации, в целом положительно относятся к прививкам и видят от них пользу. Более 56% респондентов уверены, что вакцинация от коронавируса сможет остановить пандемию.

"Результаты опроса говорят о том, что установка на участие в вакцинации - причем с ориентацией на российскую вакцину - распространена достаточно широко. Возможен устойчивый рост спроса на нее в дальнейшем по мере эмпирического подтверждения эффективности и безопасности вакцины", - приводятся в сообщении выводы экспертов ФОМ по результатам исследования.

В РФПИ также обратили внимание, что, согласно исследованию, более 68% участников опроса обращают внимание на страну-производителя вакцины от коронавируса. Причем более чем для 53% опрошенных этот фактор очень важен, из них две трети предпочли бы вакцину российского производства.

"Среди стран-производителей вакцин, вызывающих наибольшее доверие, Россия занимает первое место по общему числу упоминаний с 66% голосов, кратно опережая Германию (23%) и США (12%), респондентам предлагалось назвать 2-3 страны", - подчеркивается в сообщении РФПИ.