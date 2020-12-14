Французский журнал France Football назвал обладателя "Золотого мяча" 1963 года Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола и включил его в "Команду мечты".

France Football объявил о голосовании за "Команду мечты" в начале октября. Победителей определяло жюри, состоящее из журналистов.

Кроме Яшина, в список номинантов на звание лучшего вратаря входили англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н Коно, датчанин Петер Шмейхель и голландец Эдвин ван дер Сар.

На позицию правого защитника в "Команде мечты" поставили бразильца Кафу. Лучшим центральным защитником признали Франца Беккенбауэра, выступавшего за сборную ФРГ, левым защитником - итальянца Паоло Мальдини. Победителей в других номинациях объявят позднее.