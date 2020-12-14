Новости

Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2020" 18:07
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100% 17:52
Уязвимость в Steam поставила под угрозу миллионы геймеров 17:47
В регионы отправлено уже 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" 17:40
По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном 17:37
Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность 17:27
Минпромторг проинспектирует зарубежные фармзаводы 17:26
На 94-м году умер солист Мариинского театра Владимир Кравцов 17:11
Опубликован тизер второго сезона "Постановки" с Шином и Теннантом 17:06
Обвиняемые в хищении в "Оборонэнергосбыте" осуждены на сроки до 12 лет 17:01
Появился трейлер датского триллера Netflix "Равноденствие" 16:57
Косачев не ожидает улучшения отношений России и США с приходом Байдена 16:40
В России зарегистрировались 1,5 млн самозанятых 16:22
Путин рассказал о смысле жизни 16:22
В Новороссийске нашли тело убийцы девушки и ее девятилетнего брата 16:18
На маяке в Финском заливе нашли клад из 10 тысяч советских рублей 16:08
Мишустин снизил финансирование туристического кешбэка 16:06
ФОМ: Доля готовых привиться от коронавируса в России достигла 42% 16:05
Прокуратура запросила для Олега Соколова 15 лет строгого режима 16:04
Делегация Госдумы посетит Южную Корею 27-28 декабря 15:56
На Урале ужесточили статью обвинения женщине, прятавшей дочь в шкафу 15:43
Медведев поддержал идею увековечить память врачей, погибших на посту 15:36
В Петербурге завершилось судебное следствие по делу историка Соколова 15:35
На Урале от коронавируса скончалась 94-летняя звезда Instagram 15:33
Режиссер "Человека-паука" перезапустит "Фантастическую четверку" 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 17:27
Рубрика: Общество

Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность

Текст: Елена Манукиян

Результаты исследований "Спутник V" говорят о безопасности вакцины для здоровья, заявил руководитель центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводятся в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мурашко: Пандемия прекратится после вакцинации жителей всего мира

"Результаты, которые вакцина "Спутник V" демонстрирует на протяжении пострегистрационных испытаний, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья", - сказал он.

По словам Гинцбурга, это особенно важно в преддверии крупномасштабной вакцинации населения. Он также подчеркнул, что после иммунизации большей части населения страны в этом году, удастся существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет у россиян.

Уникальность вакцины "Спутник V", напомнили в центре им. Н.Ф Гамалеи, состоит в использовании двух различных компонентов на основе аденовируса человека в двух различных инъекциях для доставки в человеческий организм генетического материала внешней оболочки коронавируса. Такой подход позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же компонент для двух инъекций.

Отмечается, что вакцина "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, в числе важных преимуществ которой - безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, подтвержденные в ходе более чем 250 клинических исследований, проведенных в мире на протяжении двух десятилетий. Вакцинацию одобренными и зарегистрированными препаратами на основе аденовирусных векторов человека получили свыше 100 тысяч человек.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
"Краснодар" встретится с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников