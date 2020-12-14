Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность

Результаты исследований "Спутник V" говорят о безопасности вакцины для здоровья, заявил руководитель центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводятся в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.

"Результаты, которые вакцина "Спутник V" демонстрирует на протяжении пострегистрационных испытаний, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья", - сказал он.

По словам Гинцбурга, это особенно важно в преддверии крупномасштабной вакцинации населения. Он также подчеркнул, что после иммунизации большей части населения страны в этом году, удастся существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет у россиян.

Уникальность вакцины "Спутник V", напомнили в центре им. Н.Ф Гамалеи, состоит в использовании двух различных компонентов на основе аденовируса человека в двух различных инъекциях для доставки в человеческий организм генетического материала внешней оболочки коронавируса. Такой подход позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же компонент для двух инъекций.

Отмечается, что вакцина "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, в числе важных преимуществ которой - безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, подтвержденные в ходе более чем 250 клинических исследований, проведенных в мире на протяжении двух десятилетий. Вакцинацию одобренными и зарегистрированными препаратами на основе аденовирусных векторов человека получили свыше 100 тысяч человек.