Краснодарский "Локомотив-Кубань" в центральном матче очередной игровой недели регулярного чемпионата интернациональной Единой лиги ВТБ более чем уверенно победил дома санкт-петербургский "Зенит" - 96:81. Таким образом, прервана затяжная выигрышная серия команды с берегов Невы, потерпевшей первое поражение после семи подряд выигрышей со старта соревнований.

Стартовая четверть игры завершилась с равным счетом 21:21, хотя большую часть времени "Зенит" находился в роли догоняющего. В некоторые моменты отставание гостей составляло до семи очков.

По итогам второй десятиминутки "Локомотив-Кубань" лидировал шесть очков (42:36), южанам помог точный дальний бросок Станислава Ильницкого уже непосредственно перед большим перерывом. А сразу после отдыха штрафные в исполнении Кевина Херви плюс бросок с игры и еще реализованное Джорданом Кроуфордом наказание за фол на нем позволили краснодарцам обеспечить себе двузначное преимущество - "плюс 11" (47:36). Когда в результате трехочкового "выстрела" Херви перевес "Локо" составил уже "плюс 17", испанский наставник гостей Хави Паскуаль срочно взял минутный перерыв. Однако внушения тренера не дали своих плодов одномоментно. Попытка погони в исполнении "Зенита" оказалась длительной, перед заключительной четвертью питерцы сократили свое отставание до девяти очков (57:68). Дальние точные броски игроков "Локо" Калниетиса и Херви окончательно похоронили надежды зенитовцев на продление своей победной серии.

Самыми результативными в рядах победителей стали Джордан Кроуфорд (23 очка), шикарно вошедший в игру со скамейки запасных Миндаугас Кузминскас (20) и Реджи Линч (16). Отметим "дабл-дабл" Кевина Херви - 12 очков плюс десяток подборов мяча. А Мантас Калниетис раздал аж целую дюжину результативных передач. У "Зенита" отличились Артурас Гудайтис (18), Остин Холлинз (15) и Кей Си Риверс (15).

- После двух игр на выезде очень хотели вернуться на домашнюю площадку и показать содержательный баскетбол. Особенно с учетом тех обстоятельств, что мы потеряли нашего лидера Алана Уильямса из-за травмы, - сказал центровой кубанцев Реджи Линч. - Что касается моей игры, то знал, что нужно выложиться на максимум, партнеры и тренеры дали много советов на тренировках, и я набрал свои очки благодаря отличным передачам парней.

Пятую подряд победу одержал саратовский "Автодор", выигравший на берегах Волги у красноярского "Енисея" - 85:79 Вот результаты остальных матчей: "Цмоки-Минск" (Беларусь) - "Парма" (Пермский край) - 65:78, УНИКС (Казань) - "Калев" (Эстония) - 83:66. В чемпионате лидируют: "Зенит" - 7 побед - 1 поражение (87,5% выигрышей), "Нижний Новгород" - 4-1 (80,0), ЦСКА - 7-2 (77,8), "Автодор" - 5-2 (71,4), "Локомотив-Кубань" - 7-3 (70,0).

Тем временем генеральный директор Единой лиги, многократная чемпионка Европы Илона Корстин в интервью РБК ТВ рассказала о том, как организация преодолевает трудности, связанные с пандемией.

- Практически все наши игроки уже переболели, - призналась Корстин. - То есть они уже тренируются и играют с наличием антител. Конечно, когда команды уходили на карантин, это создавало нам проблемы - приходилось переносить матчи, искать новые даты. Да и спортсменам трудно восстанавливаться после болезни. Главное здесь, что мы не останавливаемся и продолжаем играть.

Подробно остановилась руководитель Лиги на финансовой стороне дела: "Речи о банкротстве не идет. Если анализировать прошлый сезон, то команды потеряли примерно около 30 процентов от своих доходов. Клубы получают большую часть средств от спонсоров, а сезон не был завершен, они не смогли выполнить все обязательства, выплаты сократились. Если брать нынешний сезон, ситуация разная - например, у ЦСКА снизился бюджет, у большинства клубов он остался на прежнем уровне, а у некоторых даже вырос".