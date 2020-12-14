Глава комитета Бундестага: США не должны решать судьбу "Северного потока-2"

Судьба "Северного потока-2" зависит не от США. Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, комментируя недавнее выступление высокопоставленного представителя американского правительства.

По его словам, которые приводит ТАСС, "будет ли транспортироваться по этому трубопроводу российский газ, решать не высокопоставленному представителю правительства США". При этом Эрнст назвал "ободряющим знаком" возобновление работ по строительству газопровода.

Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики также назвал противоречащим международному праву введение США санкций против европейских компаний, работающих "над совершенно легальным в Европе проектом". Однако, по его словам, "в этом нет ничего нового".

Кстати, ранее Эрнст уже сравнивал действия США по отношению к "Северному потоку-2" с методами мафии. "Она говорит владельцу бара: "Если вы не заплатите за покровительство, то я перекрою бизнес". То же самое происходит относительно "Северного потока-2", - заявил депутат ФРГ. По его мнению, США добиваются остановки проекта, чтобы форсировать продажи собственного СПГ в Европе.

Тема санкций вновь поднялась после того, как обе палаты Конгресса США согласовали оборонный бюджет станы на 2021 год, в котором предусмотрено расширение ограничительных мер отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".