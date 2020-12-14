Иммунитет к COVID-19 после вакцинации "Спутник V" вырабатывается на 42 день

Пик иммунного ответа организма на вакцину от коронавируса "Спутник V" приходится на 42 день после вакцинации, утверждают разработчики. Так, в Центре имени Гамалеи пояснили, что вакцина двухкомпонентная: инъекция выполняется дважды с интервалом в 21 день, и выработка иммунитета к коронавирусу приходится через 3 недели после введения второго компонента вакцины.

Также отмечается, что препарат получен биотехнологическим путем, то есть самого вируса в вакцине нет. При внутримышечном введении происходит выработка белка, на который формируется иммунитет, вырабатываются антитела.

По словам замдиректора центра им. Н.Ф. Гамалеи Дениса Логунова, в результате пострегистрационных испытаний вакцина "Спутник V" доказывает свою высокую эффективность, о которой свидетельствовали все данные первоначальных этапов исследования, объявленные ранее. "Важно, что на каждом из этапов расчетный показатель эффективности вакцины превышал 90%", - говорит он.

Между тем, в российском фонде прямых инвестиций отмечают, что вакцина обладает уникальным набором параметров, что делает ее одной из наиболее конкурентоспособных вакцин в мире. Так, при ее эффективности свыше 90% в основе лежит надежная, безопасная и хорошо изученная платформа аденовирусных векторов человека. При этом стоимость одной инъекции "Спутник V" на зарубежных рынках не превысит 10 долларов, а наличие не только жидкой, но также сухой формы вакцины существенно облегчит логистику ее распространения на международных рынках вследствие упрощенных требований к температурному режиму ее хранения (+2+8 градусов по Цельсию).