К платформе RussPass подключилось большинство регионов России

К платформе RussPass подключились 80 регионов, заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Уже 80 из 85 регионов подключились к данной платформе и более 300 тысяч человек интересовались деятельностью этой платформы, по крайней мере сделали попытку входа в платформу и заинтересовались тем туристским продуктом, который предлагается через данный интернет-ресурс", - сказала сенатор в ходе пресс-конференции в ТАСС.

По словам Святенко, с помощью подобных интернет-ресурсов каждый может выбрать для себя туристский продукт и составить индивидуальный тур. На таких платформах представлены предложения по активному отдыху, медицинскому, сельскому, экологическому, культурно-познавательному туризму, заметила сенатор.

Цифровая платформа RussPass была запущена в июле 2020 года по инициативе Москвы совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Платформа включает в себя сайт и мобильное приложение с различными сервисами для туристов.