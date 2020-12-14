Кадастровые работы могут подешеветь в десять раз

Сэкономить на кадастровых работах смогут россияне благодаря новому закону, принятому Госдумой. Стоимость их проведения, по оценке Росреестра, может стать ниже в десять и более раз.

Госдума на прошлой неделе приняла в третьем чтении закон, расширяющий перечень заказчиков комплексных кадастровых работ. Сейчас заказчиками таких работ могут быть органы местного самоуправления, финансируются они за счет средств местных бюджетов и субсидий из региональных и федерального бюджетов.

Закон же дает возможность заказывать комплексные кадастровые работы гражданам и юридическим лицам за счет внебюджетных средств. Это может значительно снизить для них стоимость кадастровых работ. При выполнении комплексных работ за счет бюджета их стоимость в пересчете на один участок составляет около 1200 рублей, отметил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. "Стоимость кадастровых работ, выполняемых индивидуально в отношении аналогичного участка, может превышать это значение в 10 и более раз", - заявил он.

Воспользоваться этой возможностью смогут, например, садовые товарищества или гаражные кооперативы.

Среди преимуществ комплексных кадастровых работ также снижение вероятности возникновения ошибок, так как одновременно уточняются границы целой группы участков, и возможность одновременно "привязать" к участкам объекты недвижимости.