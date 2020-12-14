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14.12.2020 20:30
Рубрика: Власть

Баня после службы

Наши военные обживаются в Карабахе
Текст: Тимофей Борисов, Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8336)
Стали известны некоторые подробности того, как идет снабжение российских миротворцев в Нагорном Карабахе всем необходимым. О путях доставки им продовольствия, горюче-смазочных материалов и других грузов рассказал заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Транспортная логистика, как выясняется, тут смешанная. Продукты питания и ГСМ нашим "голубым каскам" идет через местных поставщиков. "Доставку других грузов осуществляем с территории России военно-транспортной авиацией через Армению, а железнодорожным транспортом - транзитом через Азербайджан. Кроме того, с азербайджанской стороной согласована перевозка воздушным транспортом с использованием международного аэропорта Гянджа, - объяснил Булгаков в интервью "Красной звезде".

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Понятно, что миротворцам нужно еще создать нормальные условия для жизни и службы на Южном Кавказе. Поскольку там они будут находиться по меньшей мере пять лет, к этому вопросу в Минобороны России тоже отнеслись очень серьезно. Булгаков, в частности, сказал, что на наблюдательных пунктах, откуда наши военные следят за ситуацией на линии соприкосновения, планируется установить 31 блочно-модульный городок. Количество там бытовых и других объектов будет зависеть от численности миротворцев и масштаба выполняемых ими задач. Но это не значит, что меньшие по размерам городки лишат элементарных удобств. Замминистра пообещал, что в каждом установят абсолютно все необходимое для жизнедеятельности военных. Конкретно - жилые модули, спортзал, офицерский дом, баню, медпункт, сушилку, штаб, канцелярию и даже комнату досуга. Кроме того, в распоряжении миротворцев окажутся кладовая для имущества, столовая, кухня, продуктовый склад, санитарные модули и комната для хранения оружия.

А чтобы миротворцы, как выразился Булгаков, "незримо осязали связь с Родиной", военные повара приготовят им лучшие блюда традиционной русской кухни и кухни других народов нашей страны.

Совместно с военными в Нагорном Карабахе продолжают гуманитарное разминирование пиротехники сводного отряда МЧС России. По данным пресс-службы ведомства, за все время работ разминировано более 24 гектаров и обнаружено около 950 взрывоопасных предметов.

В городках миротворцев установят не только жилые модули, но и спортзал, офицерский дом, баню, медпункт, сушилку, штаб и канцелярию, комнату досуга, кладовую, кухню и продуктовый склад 

Основной объем выполняют специалисты Центра по проведению работ особого риска "Лидер". В населенном пункте Айгестан ими обезврежено более 300 артиллерийских снарядов разного калибра, почти 50 фрагментов от реактивной установки "Град", а также несколько минометных мин и противотанковых реактивных снарядов "Малютка".

Помимо разминирования сотрудники сводной группировки МЧС России в Нагорном Карабахе несли дежурство на территории Лачинского перевала. В рамках миссии они убирали брошенную поврежденную технику с обочин автодороги и оказывали помощь автомобилистам. Например, владельцу грузовика помогли с ремонтом тормозной системы транспортного средства, а собственнику легкового автомобиля - отбуксировать машину в Степанакерт.

Власть Безопасность Армия Проблема Нагорного Карабаха

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