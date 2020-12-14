На Апеннинах подошли к грядущей вакцинации весьма творчески и неординарно, доверив строительство специальных павильонов для проведения массовых прививок гражданам именитому итальянскому архитектору Стефано Боэри - автору прогремевшего на весь мир миланского "Вертикального леса". Прививочная кампания начнется в Италии уже в следующем месяце и в первую очередь затронет лиц, в наибольшей степени подверженных риску заражения (от медицинских работников и учителей до правоохранительных органов).

Приоритет будет отдаваться пожилым гражданам и пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями. Ожидается, что европейские cтраны выберут единый день для объявления символического старта кампании по вакцинации, но то, что Италия будет выделяться на фоне остальных коллег по Евросоюзу, очевидно уже сейчас. На родине дизайна эта ответственная процедура будет проходить красиво, и ее наполнят романтизмом и философским смыслом.

В ближайший месяц на главных площадях по всей стране возведут около 300 временных пунктов распространения вакцины, затем их число увеличится до 1500. Просторные павильоны (в них будет несколько помещений, включая зал ожидания), спроектированные гуру итальянской архитектуры Стефано Боэри, будут выполнены в форме первоцветов, возвещающих о начале весны и новой жизни. В качестве вариантов для реализации своей концепции Боэри рассматривал объятие и маску с крестом, но в итоге остановился на подснежниках. Именно они станут символом массовой вакцинации, которая пройдет под лозунгом "Италия возрождается с цветком".

"Благодаря образу весеннего цветка вакцинация станет актом гражданской ответственности, любви друг к другу и возрождения. Если вирус запер нас в больницах и домах, вакцина вернет к жизни и к взаимодействию с природой", - пояснил автор проекта, который сам пережил личную драму во время карантина и поэтому отказался брать гонорар за свою работу. Согласно расчетам итальянского правительства, большинство граждан страны будут привиты до сентября 2021 года. По словам Боэри, являющегося приверженцем устойчивого развития в архитектуре, после того как "миссия будет завершена", все павильоны, созданные из биоразлагаемых материалов, будут легко разобраны и уничтожены без нанесения ущерба окружающей среде.