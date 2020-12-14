Какие меры помогут обеспечить экономический рост

Падение ВВП России составит 3,8-4% на конец 2020 года. К активному восстановительному росту экономика вернется во втором квартале 2021 года, а на докризисный уровень выйдет только в 2022 году, сообщил главный экономист ВЭБ РФ, член Правления ВЭО России Андрей Клепач в ходе научного форума "Стратегия для России", организованного Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

По мнению экспертов Форума, чтобы выйти на темпы экономического роста выше 3%, нужны дополнительные меры и стимулы. Среди них - изменение качества производственного капитала и рабочих мест, поддержание доходов населения, увеличение инвестиций в основной капитал, вложений в "экономику знаний", развитие жилищного строительства и отечественного экспорта.

"Можно отметить, что меры, которые приняло правительство, уменьшили масштабы спада российской экономики в 2020 году, по нашей оценке, на 1,8%, - подчеркнул Андрей Клепач. - В реальные доходы населения они добавили более 3 процентных пунктов. Иначе мы получили бы падение не около 5%, а 7-8%".

Главный экономист ВЭБ РФ отметил, что прекращение действия большинства мер в конце 2020 года и ограниченный эффект бюджетного правила будут препятствовать V-образному отскоку экономики в 2021 году и сдержат рост ВВП в 2021-2024 годах.

По словам эксперта, чтобы выйти на темпы роста выше 3%, нужны дополнительные социальные и секторальные меры, в том числе - для поддержания доходов населения.

"Ситуация с доходами населения, как мы видим за последние 7 лет, является крайне болевой точкой, серьезным социальным вызовом и ограничением для экономического роста", - отметил Андрей Клепач.

Президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов напомнил, что основной целью модернизации не только социальной, но в целом экономической политики является устойчивое повышение уровня и качества жизни населения, именно на это должны быть направлены все преобразования.

"Оценка всех проводимых реформ должна проводиться именно через призму роста благосостояния россиян и уровня их жизни", - процитировал Сергей Бодрунов академика Леонида Абалкина.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления ВЭО России Александр Широв отметил, что главная проблема - в социальной сфере.

"Наша экономика - это на 50% потребительский спрос, - уверен Александр Широв. - Понятно, что ни уровень, ни качество жизни, ни та оплата труда, которую получают большая часть работников, нас устроить не могут. - отметил ученый. - Нужно изменить качество производственного капитала, тех рабочих мест, которые у нас сейчас есть, потому что когда 30% рабочих мест являются низкотехнологичными и малооплачиваемыми, трудно ожидать высокий уровень доходов населения в этих секторах".

"Перед экономикой стоят фундаментальные вызовы и главный из них - это повышение уровня жизни и доходов населения, - поддержал коллег президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, вице-президент ВЭО России Александр Дынкин. - Есть два взаимосвязанных пути - экономический рост и инновационная экономика. И здесь нет того звена, потянув за которое, можно вытащить всю цепь, нет одного волшебного рецепта".

По словам академика Дынкина, пространство инновационной конкуренции в экономике ограничивает значительная доля госсектора. "Тиражирование инноваций означает способность создавать на своей территории высокую добавленную стоимость, - отметил Александр Дынкин. - Если это происходит, значит доля высококвалифицированного труда в национальной экономике растет и соответственно растет уровень жизни. Какие ресурсы можно использовать? Хотел бы отметить, что в странах инновационных лидерах госсобственность составляет 5-10%. Китай демонстрирует блестящие инновационные достижения при доле госпредприятий в выпуске ВВП порядка 30%.У нас, по скромным оценкам,государственная собственность составляет 45-50%".

"В России слабы институты защиты интеллектуальной собственности, высоки риски венчурных инвестиций, мы по-прежнему ориентируемся на линейные и вертикально интегрированные инновационные модели, в то время ка весь мир перешел к нелинейным, плоским структурам, -добавил Александр Дынкин. При определении посткризисной стратегии эти обстоятельства стоит учитывать".

Академик Абел Аганбегян назвал четыре главных драйвера экономического роста:инвестиции в основной капитал, вложения в "экономику знаний", жилищное строительство и развитие экспорта.

"Нам нужен финансовый форсаж - следует перейти с 2021 года на 10-14% рост этих драйверов, - уверен Абел Аганбегян. - У нас огромные внутренние резервы. В этом году они впервые перевалили за 600 млрд долларов".

По словам Абела Аганбегяна, переход к стимулированию экономического роста требует изменения бюджетного правила и "распечатывания" резервов. Эти средства, используя долгосрочные низкопроцентные инвестиционные кредиты, следует направить на технологическое перевооружение, создание новой транспортно-логистической инфраструктуры, введение новых мощностей высокотехнологичных отраслей.

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член Правления ВЭО России Яков Миркин согласился с необходимостью использовать до 30-40% резервов для стимулирования инвестиций внутри страны, в том числе на закупки технологий и оборудования.

Ученый привел формулу сверхбыстрого роста экономики, которая включает умеренный, осторожный финансовый форсаж, рост монетизации, насыщенности кредитами и финансовыми инструментами при значимом сокращении процента и инфляции,регулирование счета капитала рыночными методами, снижение налоговой нагрузки до 31-32% ВВП и введение максимум стимулов для прямых иностранных долгосрочных портфельных инвестиций.

По словам Якова Миркина, необходим взвешенный рост торгового протекционизма, который через торговые и неторговые барьеры стимулирует перемещение в Россию производства, а также программа дешевой ипотеки и программа инвестиций для выравнивания уровня жизни для 15-20 регионов, являющихся зонами национального бедствия.

Все эти меры, по словам ученого, дадут 4-5% рост российского ВВП и масштабную реструктуризацию экономики, создадут основы для массовых прямых иностранных инвестиций и трансфертов технологий из-за рубежа.

По итогам форума будут подготовлены и направлены в органы государственного управления экспертные предложения в "Единый план достижения национальных целей до 2030 года".