Какой будет новая система оплаты труда педагогов

Министерство просвещения, Общероссийский Профсоюз образования и другие профильные ведомства сейчас обсуждают новую систему оплаты труда педагогов. Учителя надеются: их ставки и оклады подрастут. Более того - наконец-то будут рассчитываться по единым федеральным требованиям. Почему это так важно?

По последним данным Росстата, зарплата школьного учителя в среднем по стране составляет 42 тысячи рублей в месяц. Но сама по себе эта цифра мало о чем говорит. В половине регионов России учителя получают от 23 до 30 тысяч рублей. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе - 103, на Чукотке - 113 тысяч (с учетом "северных" надбавок), а в Москве - 116 тысяч. Но и в Ингушетии, и в Алтайском крае, и в Москве, и во Владивостоке педагогу нужно выполнить федеральный государственный образовательный стандарт, подготовить детей к проверочным работам, экзаменам в 9-м классе и одиннадцатом. Плюс есть план воспитательной работы, нужно провести "внеурочку", заполнить кучу отчетов, за которые учителям оплата, как правило, не производится… "Средняя зарплата по региону достигается за счет того, что учителя берут больше нагрузки", - рассказала "­Российской газете" заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования ­Татьяна Куприянова.

- По нашим оценкам, в начале 2020 года учителя работали в среднем не менее чем на 1,7 ставки. И нагрузка еще значительно "подросла" с началом пандемии, - добавила Татьяна Куприянова.

Что это значит на практике? Чем меньше оплата за норму - 18 уроков в неделю - тем меньше учитель защищен от перегрузок. Низкие ставки и оклады - одна из самых наболевших проблем учителей. По данным мониторинга 2020 года, который профсоюз проводил вместе с минпросвещения, в 80% регионов месячная ставка (оклад) учителя за норму часов учебной нагрузки - меньше федерального МРОТ. В некоторых субъектах она и вовсе - три-четыре тысячи рублей. Все, что сверху, - разные выплаты и надбавки, которые начисляются порой по очень сложным и запутанным схемам. Во многих регионах есть система баллов, которые даются за совершенно разные вещи: от применения новых методик, побед учеников в олимпиадах - до выступления на педсоветах, ведения портфолио учеников, оформления коридоров школы. Список того, за что начисляются баллы, может быть настолько большой и "разношерстный", что директор, манипулируя им, легко может добавить баллы "любимчикам" и забрать их у "провинившихся" учителей.

Еще один штрих к общей картине. В регионах могут применяться самые разные системы оплаты труда: в одних она определяется стоимостью образовательной услуги за "ученико-час", в других - ставки формируются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, или в зависимости от образования, стажа работы, квалификационных категорий. В итоге, к примеру, в российской глубинке молодой специалист, который не имеет ни нагрузки сверх нормы, ни классного руководства, будет получать ровно МРОТ, то есть 12 130 рублей.

- Минпросвещения, минтруд, минфин и наш профсоюз уже направили свои предложения в правительство. Подходы предлагаются разные. Они сейчас обсуждаются, - рассказала Татьяна Куприянова. - Наши многолетние наработки в рамках социального партнерства - единых рекомендаций, утвержденных Российской трехсторонней комиссией, показывают: гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна составлять не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий. Ниже МРОТ они падать не должны. Но выше - это порадует всех педагогов!

Сегодня в одном регионе за первую категорию учителю могут добавлять 300 рублей к зарплате, а в другом за нее же - 3 тысячи

Кроме того, по словам эксперта, сейчас обсуждается перечень обязательных компенсационных и стимулирующих выплат. Что в него может войти? Профсоюз предлагает ввести обязательные компенсационные выплаты, например, за работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или детьми, нуждающимися в длительном лечении, за работу в сельской местности, с детьми и подростками с отклонениями в поведении. И, конечно, - за классное руководство, проверку письменных работ, заведование учебными кабинетами, мастерскими и лабораториями, руководство предметными и методическими комиссиями... И это далеко не полный список.

Сейчас на федеральном уровне из этого списка установлена только одна выплата - 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям. Ее получают более 800 тысяч педагогов. Есть еще стимулирующие выплаты - они направлены на стимулирование работника к качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную работу. Эксперты профсоюза предлагают отнести к обязательным - выплаты за квалификационные категории, стаж непрерывной работы в образовательной организации. Плюс - предлагается не просто утвердить их перечень, но и определить на федеральном уровне минимальный размер выплат, ниже которого в регионах они быть не могут. Потому что в одном регионе за первую категорию учителю могут добавлять 300 рублей к зарплате, а в другом за нее же - 3 тысячи.

При формировании единой модели оплаты труда важно не забыть про педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, мастеров производственного обучения, методистов. В общем, всех тех, на ком и сегодня школам приходится сильно экономить. И не только работников школ, но и колледжей. То есть учесть работников всех государственных и муниципальных образовательных организаций.

- Все эти меры должны привести к тому, что зарплата учителей вырастет, а дифференциация между регионами уменьшится. Но нужно точно просчитать, какая нужна федеральная поддержка регионам при введении новой системы оплаты труда. Если этого не сделать, большого смысла во всей остальной работе просто не будет, - уверена Татьяна Куприянова. - Если взять все детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, колледжи, детские дома и школы-интернаты, то годовой фонд оплаты труда в этой системе значительно превышает триллион рублей. По некоторым ведомственным оценкам, чтобы базовые ставки и оклады только учителей превысили уровень МРОТ, понадобится дополнительно 200 млрд рублей. По оценкам экспертов Профсоюза, на реализацию этого масштабного социального проекта - введения новой системы оплаты труда в сфере образования - потребуются значительно большие бюджетные ассигнования. Может быть, поэтапно, но решать эту задачу необходимо.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ксения Колесникова

Мнение

Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС:

- Главная проблема в системе оплаты труда педагогов - это большая дифференциация на всех уровнях. Не только между регионами, но и между школами с разной формой собственности. Так, учителя в муниципальных школах получают около 41 тысячи рублей, в региональных - 68 тысяч, а в федеральных - около 80 тысяч. Грубо говоря, если в школе один учитель получает 80 тысяч, а два других - по 20 тысяч, то вместе у них будет средняя по региону. Все зависит от директора: он прекрасно знает, как можно "играть" ставками и разными выплатами. Есть и еще один важный нюанс - многие учителя с невысокой зарплатой, - это педагоги старшего возраста, которые получают еще и пенсию. Директор это прекрасно знает и специально выделяет больше средств молодым, чтобы удержать их в школе. Естественно, учитель со стажем такой ситуацией недоволен. Единая отраслевая модель могла бы сгладить углы. Но проблема еще и в том, что какой бы прекрасной и совершенной она ни была, все упирается в отсутствие у регионов собственных средств на повышение зарплат. Ключевой конструктивный путь - развивать экономику. Если мы сможем пройти пандемию относительно благополучно, то тогда по выходу из нее экономика начнет расти. А вместе с ней - и зарплаты учителей.

Официально

Как рассказали "Российской газете в пресс-службе правительства РФ, "в настоящее время в правительстве идет проработка предложений по созданию единой модели оплаты труда педагогов".

- Совместно с Минтрудом России, Минфином России и при активном участии Общероссийского Профсоюза образования министерство просвещения разрабатывает требования к системе оплаты труда педагогов, учитывающие как особенности формирования ставки (оклада), так и перечень компенсационных и стимулирующих выплат. Соответствующие предложения внесены в правительство и проходят необходимые процедуры доработки и согласования, - рассказали в министерстве просвещения. - Учитывая особый контроль и приоритетный подход к вопросам повышения престижа педагогического труда и формирования достойного уровня заработной платы, в процессе принятия указанные в проекте документы обязательно пройдут экспертное и самое главное общественное обсуждение, прежде всего в педагогической среде. В подобной работе важно опираться на ожидание и мнение самих педагогов, и все механизмы для этого будут задействованы.