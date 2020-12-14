Новости

Mazda назвала все цены на кроссовер CX-30 22:37
Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Сербскую 22:33
В РПЦ разработали антихакерскую программу для защиты от кибермошенничества 22:31
Кузнецова прокомментировала изъятие в Крыму 12 детей из приемных семей 22:14
Кузнецова попросила губернаторов обеспечить безопасность детей зимой 22:06
Санта-Клауса признали иммунным к коронавирусу 21:56
Федеральные соцзаказы объединят в один реестр 21:50
Казахстан снял ограничения на экспорт металлического лома в РФ 21:49
США ввели против Турции санкции за покупку российских С-400 21:35
Турция вводит комендантский час на Новый год и первые числа января 21:22
В Ненецком автономном округе 31 декабря объявили выходным днем 21:13
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 21 тысяча военнослужащих 20:56
В Москве включили праздничную новогоднюю подсветку 20:53
Петр Бирюков: Городские службы Москвы готовы к снегопаду 20:48
Трамп получил первые голоса выборщиков в США 20:45
Средства реабилитации и собаку-проводника инвалид получит по любому адресу 20:20
Глава комитета Бундестага: США не должны решать судьбу "Северного потока-2" 20:18
Встреча мониторингового комитета ОПЕК перенесена на 3-4 января 20:07
Во Франции осквернена уличная фреска в память жертв теракта в "Батаклане" 20:00
В Британии выявили новый штамм коронавируса 19:54
Adidas рассматривает возможность продажи Reebok 19:54
Командир-подводник Северного флота Дмитрий Маслов стал Героем России 19:39
Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе 19:37
Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 19:34
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений 19:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 21:49
Рубрика: Экономика

Казахстан снял ограничения на экспорт металлического лома в РФ

Текст: Светлана Ментюкова

Вопрос с поставками металлического лома из Казахстана решен. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на пресс-завтраке.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Заготовка лома в России сократилась в четыре раза

"Решение вопроса произошло на площадке ЕЭК, на Межправсовете ЕЭК с участием председателя правительства России Михаила Мишустина 4 декабря. Лом уже пошёл. Российские металлурги вздохнули с облегчением, так как им необходимо сырье. Но мы внимательно мониторим ситуацию, чтобы не возникало проблем", - уточнил замминистра.

Он напомнил, что лом и отходы черных и цветных металлов являются стратегическим сырьем для российской металлургической промышленности. Так, от обеспеченности ломом черных металлов полностью зависит работа электросталеплавильных мощностей.

В связи с дефицитом данного вида сырья на внутреннем рынке российские металлургические компании вынуждены импортировать лом из стран-членов Союза. Так, в 2019 году с территории Республики Казахстан было поставлено 972,537 тысячи тонн лома и отходов черных металлов - 94% от общего объема импорта российских компаний.

Как сообщалось ранее, в июне 2020 года. Руководством казахстанского АО "КТЖ-Грузовые перевозки" был издан Приказ № 39, запрещающий на неопределенный период времени прием к перевозке вагонов с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе, следующих в РФ. До этого в октябре 2018 года в Республике сроком на 2 года был введен запрет на вывоз лома цветных и черных металлов в государства-члены Союза автомобильным транспортом. Таким образом вывоз лома любыми доступными хозяйствующим субъектам способами из Республики Казахстан на территории государств-членов Союза оказался запрещен.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Металлолом можно будет сдать только с документами

"Сложившейся ситуация создала колоссальные потери для российских промышленников. Объем импорта лома черных металлов из Республики Казахстан только за 8 месяцев 2020 года уже сократился со 648,1 до 192,2 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что усилило дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке, и так связанный с сокращением уровня ломозаготовки на 15% в связи с распространением коронавирусной инфекции", - пояснил Виктор Евтухов.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 октября 2020 года ограничительные действия Республики Казахстан были признаны препятствием на внутреннем рынке ЕАЭС.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Внесен законопроект о наказании до 2 лет тюрьмы за клевету в интернете
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Как облегчат жизнь россиян законы декабря