Казахстан снял ограничения на экспорт металлического лома в РФ

Вопрос с поставками металлического лома из Казахстана решен. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на пресс-завтраке.

"Решение вопроса произошло на площадке ЕЭК, на Межправсовете ЕЭК с участием председателя правительства России Михаила Мишустина 4 декабря. Лом уже пошёл. Российские металлурги вздохнули с облегчением, так как им необходимо сырье. Но мы внимательно мониторим ситуацию, чтобы не возникало проблем", - уточнил замминистра.

Он напомнил, что лом и отходы черных и цветных металлов являются стратегическим сырьем для российской металлургической промышленности. Так, от обеспеченности ломом черных металлов полностью зависит работа электросталеплавильных мощностей.

В связи с дефицитом данного вида сырья на внутреннем рынке российские металлургические компании вынуждены импортировать лом из стран-членов Союза. Так, в 2019 году с территории Республики Казахстан было поставлено 972,537 тысячи тонн лома и отходов черных металлов - 94% от общего объема импорта российских компаний.

Как сообщалось ранее, в июне 2020 года. Руководством казахстанского АО "КТЖ-Грузовые перевозки" был издан Приказ № 39, запрещающий на неопределенный период времени прием к перевозке вагонов с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе, следующих в РФ. До этого в октябре 2018 года в Республике сроком на 2 года был введен запрет на вывоз лома цветных и черных металлов в государства-члены Союза автомобильным транспортом. Таким образом вывоз лома любыми доступными хозяйствующим субъектам способами из Республики Казахстан на территории государств-членов Союза оказался запрещен.

"Сложившейся ситуация создала колоссальные потери для российских промышленников. Объем импорта лома черных металлов из Республики Казахстан только за 8 месяцев 2020 года уже сократился со 648,1 до 192,2 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что усилило дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке, и так связанный с сокращением уровня ломозаготовки на 15% в связи с распространением коронавирусной инфекции", - пояснил Виктор Евтухов.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 октября 2020 года ограничительные действия Республики Казахстан были признаны препятствием на внутреннем рынке ЕАЭС.