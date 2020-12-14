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14.12.2020 08:30
Рубрика: В мире

Коллегия выборщиков в понедельник определит нового президента США

Текст: Юрий Когалов
Коллегия выборщиков США определит в понедельник победителя президентских выборов. Однако принятое ими решение еще должно быть утверждено в Конгрессе.
Фото: Bettmann/gettyimages Фото: Bettmann/gettyimages
Фото: Bettmann/gettyimages

Если хотя один член Сената или Палаты представителей выскажется против и подаст письменный протест, процедура утверждения, которая должна состояться 6 января, будет приостановлена. Но для пересмотра итогов голосования необходим консенсус по этому вопросу, иначе протест отклоняется. Поскольку Палату представителей контролируют демократы, в Сенат - республиканцы, согласия между членами двух палат ждать не приходится. Поэтому исход выборов зависит именно от итогов голосования выборщиков.

Фото: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Трамп пообещал продолжить судебные тяжбы из-за нарушений на выборах

По данным прессы, победу на выборах президента США одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп выразил несогласие с итогами голосования 3 ноября в ряде штатов, где отрыв был минимальным, и пытается их оспорить. Однако иски республиканцев были отклонены как в отдельных штатах, так и в Верховном суде страны.

Стоит отметить, что американская система голосования двухступенчатая и крайне запутанная. Граждане сначала определяют выборщиков, а уж они затем -  президента страны. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и системы подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признакам.

В идеале выборщики должны голосовать согласно воле избирателей, но известны случаи, когда они поступали наоборот. Подобное происходило около 180 раз за почти 250-летнюю историю США. Так было и четыре года назад. В 2016 году несколько представителей коллегии выборщиков отказались поддержать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, были такие "перебежчики" и в штатах, поддержавших Дональда Трампа. Однако на исход выборов это не повлияло.

Инаугурационный комитет США не признал Байдена президентом

В июле этого года Верховный суд США постановил, что выборщики не могут голосовать по своему желанию и должны поддерживать того кандидата, за которого проголосовало большинство жителей их штата. Это должно помешать "недобросовестным" выборщикам решать исход президентских выборов.

В мире США Выборы президента США-2020

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