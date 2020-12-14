Комитет РФС рассмотрит инцидент после матча "Сочи"-"Спартак" во вторник

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза во вторник рассмотрит инцидент, произошедший после матча 18-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком".

Инцидент с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско будет рассмотрен за день до матча против "Зенита", который станет последним для клубов перед зимней паузой, сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Сразу после матча в прямом эфире "Матч Премьер" тренер московского клуба заявил о том, что один из игроков сочинского клуба в подтрибунном помещении ударил его ассистента. "Спартак" также сообщил о том, что тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес самого Тедеско.

На заседании КДК РФС будет изучен рапорт делегата РПЛ на этом матче, а также все имеющиеся материалы.

Матч "Сочи" - "Спартак" завершился победой хозяев со счетом 1:0.