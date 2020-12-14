Косачев не ожидает улучшения отношений России и США с приходом Байдена

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, улучшения отношений Москвы и Вашингтона после смены команды в Белом доме не прогнозируется, поскольку советники Джо Байдена считают Россию угрозой.
"К сожалению, пока оснований для оптимизма мало. Потому что люди, которые дают Байдену советы, они известны своими достаточно "ястребиными взглядами" на Россию", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ".
Косачев напомнил, что члены команды Байдена не раз называли Россию угрозой для США, а единственно возможным вариантом решения проблемы обеспечения национальной безопасности США - "подавление Российской Федерации, подавление ее развития, создание для нее проблем и через это обеспечение собственного доминирования в мире".
Поэтому существенных изменений к лучшему в отношений двух стран с приходом демократов "пока не прогнозируется", считает Константин Косачев.