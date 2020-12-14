Косачев не ожидает улучшения отношений России и США с приходом Байдена

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, улучшения отношений Москвы и Вашингтона после смены команды в Белом доме не прогнозируется, поскольку советники Джо Байдена считают Россию угрозой.

"К сожалению, пока оснований для оптимизма мало​​​. Потому что люди, которые дают Байдену советы, они известны своими достаточно "ястребиными взглядами" на Россию", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ".

Косачев напомнил, что члены команды Байдена не раз называли Россию угрозой для США, а единственно возможным вариантом решения проблемы обеспечения национальной безопасности США - "подавление Российской Федерации, подавление ее развития, создание для нее проблем и через это обеспечение собственного доминирования в мире".

Поэтому существенных изменений к лучшему в отношений двух стран с приходом демократов "пока не прогнозируется", считает Константин Косачев.