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14.12.2020 21:06
Рубрика: Спорт

Обошлось без грандов

"Краснодар" сыграет в плей-офф Лиги Европы с загребским "Динамо"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8336)
Накануне состоялись жеребьевки плей-офф главных еврокубковых турниров - Лиги чемпионов и Лиги Европы. Мероприятие состоялось в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
"Краснодар" достойно показал себя в Лиге чемпионов, и теперь ему предстоит сыграть в Лиге Европы. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС "Краснодар" достойно показал себя в Лиге чемпионов, и теперь ему предстоит сыграть в Лиге Европы. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
"Краснодар" достойно показал себя в Лиге чемпионов, и теперь ему предстоит сыграть в Лиге Европы. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Увы, но из четырех представителей российской Премьер-лиги в еврокубках осталась только одна команда - "Краснодар". "Зенит" и "Локомотив" досрочно вылетели из Лиги чемпионов, а ЦСКА занял четвертое место в группе в Лиге Европы. Что примечательно, питерцы и два московских клуба не одержали ни одной победы.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
ЦСКА в большинстве упустил победу над "Уралом"

"Краснодар" попал в плей-офф Лиги Европы благодаря третьему месту в групповой стадии Лиги чемпионов. При определенных раскладах "быки" могли рассчитывать на большее, но в соперниках у российского клуба были такие гранды, как "Челси" и "Севилья". Плюс не стоит забывать, что краснодарцы впервые в истории попали в основную сетку главного еврокубка. При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы команда Мурада Мусаева вошла в число несеяных. Это означало, что с большей долей вероятности "Краснодару" попадется сильный соперник. В потенциальных оппонентах были следующие клубы: "Арсенал", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Милан", "Наполи", "Рома", "Аякс", ПСВ, "Байер", "Хоффенхайм", "Брюгге", "Вильярреал", "Динамо" из Загреба и "Рейнджерс".

В результате можно сказать, что "Краснодару" повезло со жребием: ему попалось загребское "Динамо". К слову, динамовцы на групповой стадии встречались с ЦСКА: матч в Москве завершился вничью - 0:0, а дома хорваты оказались сильнее - 3:1.

Остальные пары составили: "Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия), "Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия), "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия), "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания), "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия), "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия), "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Украина), "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) и "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи 1/16 пройдут 18 февраля, ответные - спустя неделю.

А первой по хронологии состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Главная вывеска 1/8 финала - противостояние "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен".

Фото: Александр Яковлев/ТАСС
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В этой битве переплетено столько интриг, что хватит на несколько газетных полос. Главная из них - лидер парижан Неймар сыграет против бывшего клуба, уход из которого летом 2017 года стал одним из самых скандальных трансферов за всю историю футбола. И самым дорогим: бразилец обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро.

Что интересно - почти каждое лето после переезда в Париж Неймар пытается вернуться на "Камп Ноу". Однако обстоятельства складываются таким образом, что он все еще во Франции. Более того, в ближайшее время ПСЖ предложит своей десятке новый контракт.

Будет интересно посмотреть, сумеют ли парижане отомстить каталонцам за памятное поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/2017. Тогда, напомним, французы разгромили "Барселону" дома - 4:0, а затем проиграли на выезде - 1:6, пропустив три мяча в последние десять минут.

"Краснодар" единственный из российских клубов пробился в еврокубковую весну 

Из остальных пар 1/8 нынешней Лиги чемпионов стоит выделить противостояние "Аталанты", за которую выступает Алексей Миранчук, и "Реала". Остальные пары составили: "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия) и "Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия).

Первые матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.

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