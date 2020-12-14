"Краснодар" встретится с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы

Последний оставшийся в еврокубках клуб из России, "Краснодар", в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы сыграет с загребским "Динамо".

Об этом стало известно в ходе жеребьевки, состоявшейся в понедельник в швейцарском Ньоне. "Краснодар" получил путевку в этот раунд турнира, заняв третье место в своей группе в Лиге чемпионов. Это последний клуб из России, продолжающий борьбу в еврокубках в текущем сезоне.

В плей-офф Лиги Европы вышли по два сильнейших клуба из групп, а также третьи команды из квартетов Лиги чемпионов. 32 команды были разделены на сеяных и несеяных. "Краснодар" оказался в числе вторых.

В жеребьевке принял участие известный в прошлом португальский футболист Манише, известный по выступлению за московское "Динамо". Он в итоге и определил соперника для "Краснодара". Загребское "Динамо" на групповом турнире встречалось с ЦСКА, сыграв вничью с "красно-синими" в Москве и одержав победу в столице Хорватии.

Остальные пары турнира:

"Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия),

"Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия),

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия),

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия),

"Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия),

"Зальцбург" (Австрия) - "Вильяреал" (Испания),

"Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия),

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия),

"Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия),

"Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия),

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Украина),

"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды),

"Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи пройдут 18 февраля, ответные - 25 февраля.