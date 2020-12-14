Кузнецова прокомментировала изъятие в Крыму 12 детей из приемных семей

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила о том, что ​​​органы опеки и попечительства в Крыму изъяли из приемных семей 12 детей без предъявления документов.

Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из семьи в Крыму, по причине ненадлежащего исполнения приемными родителями своих обязанностей. Анна Кузнецова назвала это изъятие детей из многодетной семьи необоснованным. Она также обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением создать межведомственную рабочую группу с Рособрнадзором и другими ведомствами для проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма.

"Да, снова Крым, - заявила она в Instagram, объяснив, что коллеги уже работают в Крыму. - Недавно проверяли сиротские учреждения, а тут снова пришлось ехать, так как из приемных семей одного за другими забрали 12 детей без суда и следствия, как говорится. Никаких документов не предъявили. Конструктивного диалога по телефону не получилось".

Омбудсмен уточнила, что в первой из приемных семей из 15 детей пятеро остались дома, шестеро находятся в социально-реабилитационном центре, ещё четверо - в лечебно-профилактических учреждениях по медицинским показаниям.

Дети и второй приемной семьи, откуда органы опеки и попечительства забрали всех шестерых находившихся на воспитании детей, все помещены в социальное учреждение.

"Теперь вместе с Генеральной прокуратурой нам предстоит во многом разобраться",- пояснила Анна Кузнецова.