Лавров: В ОАЭ могут начать производство российской вакцины "Спутник V"

В ОАЭ может начаться лицензионное производство российской вакцины "Спутник V", такая возможность сейчас обсуждается между Москвой и Абу-Даби. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи своим своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"У нас развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Эмиратах сейчас начинается третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V", обсуждается возможность лицензионного производства этой вакцины", - отметил Лавров.

Как уточнил глава МИД ОАЭ, третий этап клинических испытаний российской вакцины в Эмиратах уже близок к завершению. "Испытываю большую гордость от того, что между экспертами и рабочими группами наших стран на различных направлениях продолжается взаимодействие. Отрадно, что в ОАЭ близка к завершению третья стадия клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", - цитирует министра агентство ТАСС.

Абдалла бен Заид Аль Нахайян обратил внимание, что "в период пандемии стал как никогда понятен особый характер отношений" между Россией и ОАЭ. "Эти отношения мы намерены всецело продвигать в дальнейшем", - добавил он.