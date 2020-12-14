Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола

Французское издание France Football назвало легендарного советского вратаря Льва Яшина лучшим в истории футбола.

Французский журнал по итогам голосования определил лучшего вратаря в истории футбола. Как сообщает France Football, им признан советский голкипер Лев Яшин.

Яшин стал первым и единственным в истории вратарем - обладателем приза "Золотой Мяч", который вручается лучшему футболисту мира по итогам года. Голкипер сборной СССР и "Динамо" завоевал этот трофей в 1963 году.

За свою карьеру Яшин становился олимпийским чемпионом (1956 год), завоевывал звание чемпиона Европы в 1960 году.