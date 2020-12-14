Лукашенко заявил о возможности производить свою вакцину от COVID-19

Беларусь, не исключает Александр Лукашенко, сможет наладить производство собственной вакцины от коронавируса. Об этом глава государства дал понять во время встречи в понедельник с коллективом 4-й городской клинической больницы имени Савченко, передает источник в его администрации.

"Если наработки наших ученых окажутся серьезными, - подчеркнул он, - будем заниматься производством собственной вакцины".

Кроме того, пояснил белорусский лидер, в республике рассматривают и возможность производства российской вакцины, а также ее закупку для вакцинации групп риска. По словам президента, возможно, придется пойти по этим трем направлениям.

Как сообщают новостные порталы, 4-ю больницу, которая действует уже свыше 60 лет, еще в октябре месяце наряду с другими столичными больницами перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19. Сегодня она считается ведущим лечебно-диагностическим учреждением, которое оказывает помощь также в сфере урологии, нефрологии, общей, сосудистой и гнойной хирургии, кардиологии, пластической и эстетической хирургии

Как уже информировал "СОЮЗ", Александр Лукашенко ранее побывал в 6-ой столичной клинике, посещал областной клинический родильный дом в Витебске и Столбцовскую районную больницу.