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14.12.2020 13:07

Маревен инвестирует 3,5 млн евро в запуск нового высокотехнологичного оборудования

"Маревен Фуд Сэнтрал" инвестировала 3,5 млн евро в модернизацию завода в городе Серпухове Московской области. В этом году компания установила 11 инновационных роботизированных паллетоукладчиков, которые выполняют сборку и логистическую упаковку продукции. Скорость процессов заметно увеличена, число ошибок при сборе - равно нулю.
Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Маревен Фуд Сэнтрал" Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Маревен Фуд Сэнтрал"
Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Маревен Фуд Сэнтрал"

Искусственный интеллект улучшил контроль качества и значительно снизил риски, связанные с человеческим фактором на участке паллетоукладки продукции. Например, раньше переносить коробки и укладывать тележки приходилось 80 рабочим. Теперь за это отвечают машины - каждая из них способна поднять несколько сотен килограммов за раз. Реализация проекта позволила минимизировать тяжёлый ручной труд и создать высокотехнологичные рабочие места. При этом часть освободившихся сотрудников были переквалифицированы за счет компании и переведены на другие позиции.

Размер инвестиций "Маревен" в модернизацию предприятия составил 3,5 млн евро. Роботизированные паллетоукладчики работают круглосуточно и не требуют технического обслуживания в течение 2-х лет эксплуатации. На сегодня 90% изготавливаемой продукции уже поступает в систему автоматического сбора коробок, а в будущем весь производственный процесс будет контролироваться роботизированной системой, управляемой искусственным интеллектом.

"Сегодня одно из важных условий для удержания лидерских позиций компании - это уровень автоматизации рабочих процессов. Поэтому внедрение инновационных, цифровых технологий для нас является одним из ключевых направлений. Проектирование роботизированного участка проведено с использованием высокотехнологичного оборудования ведущих японских, немецких, финских и итальянских производителей, внедрение - с участием крупного российского интегратора. Уникальность проекта также и в том, что пуско-наладочные работы с зарубежными поставщиками в период пандемии проведены в формате онлайн. На сегодняшний день нам удалось успешно завершить тестовый период и выйти на промышленную эксплуатацию", - отметил Алексей Анашко, индустриальный директор компании "Маревен Фуд Сэнтрал".

За сборку и укладку продукции отвечают 11 роботов - антропоморфных манипуляторов. С их помощью мощность данного участка производства удалось увеличить до 120 паллет/час или 200 коробов/мин. Собранную продукцию заворачивают в стрейч-пленку роботы-упаковщики за 20 секунд. Модернизация производства позволила "Маревен" улучшить и экологическую составляющую: использование упаковочной пленки сокращено в 2 раза.

О компании

"Маревен Фуд Сэнтрал" - торгово-производственная FMCG компания со 100% иностранными инвестициями, которая специализируется на разработке, производстве и продвижении широкого ассортимента продуктов питания. Это такие популярные бренды, как "Роллтон", BIGBON, "Петра", а также напитки Actibo и профессиональный кулинарный бренд для индустрии гостеприимства Mareven Professional Food. Вся продукция соответствует высоким стандартам менеджмента качества ISO 9001 и FSSC 22000.

"Маревен Фуд Сэнтрал" - дочернее предприятие международного инвестиционного холдинга "Маревен Фуд Холдингc Лтд.", владеющего также производственными активами в Украине и Казахстане.

Материал предоставлен пресс-службой компании "Маревен Фуд Сэнтрал"

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