Матвиенко: России нужна стратегия развития интеллектуальной собственности

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо создать стратегию развития интеллектуальной собственности, которая поможет сделать запуск изобретений в коммерческий оборот более эффективным. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поддержал эту инициативу и обещал дать соответствующее поручение.

В понедельник председатель верхней палаты провела заседание Совета по интеллектуальной собственности при СФ, темой которого стал законодательный аспект трансформации этой сферы.

По словам главы Совфеда, в России сейчас около 70% разработок создается за счет средств госбюджета. Тем временем в США, Западной Европе и Японии ситуация обратная - до 80% всех исследований проводятся на средства коммерческих организаций.

При этом в России оставляет желать лучшего процесс внедрения изобретений. Замглавы Национальной ассоциация трансфера технологий Григорий Сенченя привел данные исследования Высшей школы экономики, согласно которым "потери от неэффективного использования интеллектуальной собственности равняются примерно 5% ВВП ежегодно, то есть около 5 трлн рублей".

В среду на пленарном заседании Совфед рассмотрит поправки в Гражданский кодекс, которые призваны упорядочить процесс использования изобретений, сделанных за счет госбюджета.

Матвиенко пояснила, что закон устанавливает ограниченный перечень случаев, в которых право на изобретение остается за государством. Это, например, военные разработки, они останутся в распоряжении государства.

А для большей части изобретений, сделанных за счет казны, будет действовать следующее правило: автор разработки должен в течение двух лет начать ее практическое использование либо передать свое исключительное право "другим заинтересованным лицам", готовым внедрять изобретение на практике.

Сенаторы принимали активное участие в написании этого закона и совместно с силовиками и госкорпорациями "искали компромиссные формулировки", рассказала Матвиенко. "К счастью, была найдена правовая конструкция, которая, с одной стороны, дает возможность коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках госконтрактов на НИОКРы, с другой - позволяет обеспечить интересы обороны и безопасности страны", - отметила она.

"В настоящее время для нашей страны критически важно создать механизм вовлечения в рыночный оборот разработок, которые профинансированы государством", - продолжила спикер.

Поэтому кроме законов, нужен и долгосрочный стратегический документ. На эту тему глава Совфеда на днях поговорила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. "Мы с Андреем Рэмовичем также обсудили необходимость принятия стратегии развития интеллектуальной собственности. Он пообещал, что даст соответствующее поручение", - сообщила спикер.

По ее словам, Белоусов также намерен взять под личный контроль разработку подзаконных актов к упомянутым поправкам в Гражданский кодекс и пригласил членов Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ к участию в этой работе.