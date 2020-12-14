Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит с показательным номером на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Медведева ни разу не вышла на старт в этом сезоне. Сначала у нее обострилась старая травма спины, а в ноябре она переболела коронавирусом.

- Я появлюсь на показательных выступлениях чемпионата России. Очень постараюсь поднять хотя бы один прыжок, хотя ножки еще совсем слабенькие, - сообщила Медведева в интервью Первому каналу, который будет транслировать ЧР. - Много работаю в зале над тонусом мышц, потому что форма ушла за длительный срок болезни. Физически чувствую, что легко мне не будет, но когда ты знаешь, что у тебя есть какая-то цель, какое-то определенное событие, к которому ты готовишься, ты сжимаешь себя в кулак и делаешь максимум того, что ты можешь.