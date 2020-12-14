Милорад Додик: У России конструктивная роль в Боснии и Герцеговине

14 декабря, в 25-ю годовщину со дня подписания в Париже Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (БиГ), одним из государств-гарантов которого является Российская Федерация, в Сараево с визитом прибывает российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он проведет здесь встречи с лидерами трех государствообразующих народов: сербов, бошняков и хорватов. Некоторые аспекты предстоящих переговоров раскрыл председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик.

Политик подчеркнул, что Республика Сербская (входит в состав БиГ - прим. "РГ") продолжит развитие конструктивных двусторонних отношений с Российской Федерацией, несмотря на давление с Запада и обвинения со стороны двух других членов Президиума - бошняка Шефика Джаферовича и хорвата Желько Комшича - о наличии в БиГ якобы "пагубного влияния" Москвы. Сербский лидер высказал намерение быть максимально открытым с главой российского МИД, учитывая тот факт, что действия РФ все чаще получают негативную интерпретацию в Сараево.

"Россия обвиняется в том, что расширяет здесь якобы какое-то "пагубное влияние", чему нет ни единого доказательства. Целая разведывательная структура, в том числе и агентство разведки и безопасности, которое должно служить интересам БиГ, а не только мусульманам, направлена на установление людей, находящихся под влиянием России, и принятие в отношении них соответствующих мер. Мы будем об этом разговаривать. Думаю, что в этой связи накопилось много вопросов, которые должны быть разъяснены", - сообщил в интервью радио и телевидению Республики Сербской Милорад Додик.

Председательствующий в Президиуме БиГ заявил, что готов принять российскою вакцину против коронавирусной инфекции. "С Лавровым мы будем разговаривать о вакцине для Республики Сербской. Россия уже начала вакцинацию. Думаю, что Республика Сербская встала в очередь и находится в самом ее начале, чтобы получить российскую вакцину. Конечно, будут и другие вакцины. Что касается меня, то я приму российскую вакцину", - констатировал Милорад Додик.

Между тем Сергей Лавров ранее в интервью местной газете "Глас Српске" прокомментировал рост псевдообвинений со стороны Запада в адрес России в "пагубном влиянии" на Западных Балканах. "Самое интересное, что никто не может толком объяснить, в чем же состоит это наше так называемое "пагубное влияние", - заметил тогда министр. - Пустопорожних и досужих рассуждений и инсинуаций много, а свидетельств и фактов никто привести не может. И откуда им взяться? Наши обширные многопрофильные связи со всеми государствами региона развиваются абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права. Россия также продолжает играть важную роль в сфере постконфликтного урегулирования. Очевидно, это кому-то не нравится, поскольку является помехой на пути реализации эгоистических интересов ряда международных игроков, которые хотели бы превратить и эту часть Европы в арену геополитического противостояния, создать там новые разделительные линии. Отсюда спекуляции по поводу "пагубного влияния". Таким образом, налицо не только неуклюжие усилия очернить политику России на Балканах, но и попытки замаскировать собственные неприглядные замыслы".