Минцифры свяжет государственные базы данных в единую суперсистему

Проверить работу цифрового профиля (ЦП) гражданина в 2021 году позволит Национальная система управления данными (НСУД). Чтобы информация от Федеральной налоговой службы (ФНС), Росреестра, МВД, Пенсионного фонда (ПФР) и других государственных информационных систем подгружалась в ЦП (расширенный личный кабинет на портале госуслуг), НСУД должна получить к ней доступ. Для этого минцифры подготовило два постановления правительства - одно содержит положение о НСУД, другое включает ее в общую инфраструктуру государственных информационных систем.

Госуправление активно внедряет "цифру", но до сих пор нет единых стандартов и правил. Задача НСУД - создать единую понятную систему госданных. Например, юридически значимый адресный реестр находится в ведении ФНС.

При этом свои адресные реестры есть у Росреестра и ГИС ЖКХ. "Каждый из них исполняет узкую функцию, они в чем-то пересекаются, в чем-то расходятся, так как создавались по разным правилам", - приводит пример Иван Фост, замначальника управления Аналитического центра при правительстве РФ, который выступал центром компетенций по НСУД. Если понадобится собрать сведения по одному адресу, не будет гарантии, что придет нужная информация, поясняет он. НСУД позволит свести эти данные к единому знаменателю. Другая функция системы - проверка качества данных. Например, для навигаторов или сервисов такси важна актуальность - обновление адресного реестра в режиме онлайн. А Росреестру достаточно обновления адресов раз в полгода, говорит Фост. НСУД нужен для того, чтобы все говорили на одном языке и использовали одни параметры.

Тестирование НСУД и цифрового профиля проходят уже в этом году, однако оба эксперимента пришлось продлить до конца 2021 года. Пока эксперимент в основном касался методологических вопросов. На практике систему можно будет опробовать только в 2021 году после принятия новых постановлений.

Эксперимент по использованию НСУД и цифрового профиля продлили до 31 декабря 2021 года

В Ассоциации больших данных считают, что НСУД еще предстоит доработать. Кроме того, по их мнению, к данным должны иметь доступ и коммерческие компании. Например, разработчики карт и навигаторов могли бы через НСУД получать данные о дорожной разметке и знаках. Сейчас бизнесу для получения таких данных приходится посещать инстанции и собирать документы. По мнению ассоциации, за сервис по предоставлению данных государство могло бы в некоторых случаях взимать плату.