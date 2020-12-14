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14 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335)

Информация Минюста России

Опубликован 14 декабря 2020 г.

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация следующих политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией:

1. Политическая партия "Национальный курс" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 28.09.2020, вступило в законную силу 10.11.2020). Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 3 декабря 2020 г. за ГРН 2207713206810.

2. Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 28.09.2020, вступило в законную силу 10.11.2020). Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 3 декабря 2020 г. за ГРН 2207713206820.