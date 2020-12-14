Минобороны: Иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ стало больше

В 2020 году у российских границ было выявлено на 40% больше зарубежных самолетов-разведчиков, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан.

По его словам, радиотехническими войсками было обнаружено и проведено более двух миллионов воздушных объектов. "Выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у границ России, что примерно на 40% больше, чем в 2019 году", - рассказал Кобан в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Напомним, на днях российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Берингова моря цель, приближающуюся к российской границе. В воздух был поднят перехватчик МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского самолета идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его.