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14.12.2020 04:17
Рубрика: Власть

Минобороны: Иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ стало больше

Самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

В 2020 году у российских границ было выявлено на 40% больше зарубежных самолетов-разведчиков, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан.

Фото: Министерство обороны РФ
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По его словам, радиотехническими войсками было обнаружено и проведено более двух миллионов воздушных объектов. "Выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у границ России, что примерно на 40% больше, чем в 2019 году", - рассказал Кобан в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Напомним, на днях российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Берингова моря цель, приближающуюся к российской границе. В воздух был поднят перехватчик МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского самолета идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его.

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