Минобороны успешно испытало новейшую тяжелую ракету-носитель

В понедельник в 8.50 по московскому времени с площадки N 35 Государственного испытательного космодрома Плесецк поднялась в небо тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5". В Минобороны России, организовавшем этот пуск, сообщили, что все подготовительные операции и сам старт прошли в штатном режиме.

Ракета полетала не порожняком, а с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Проще говоря, с идентичным по размерам и весу имитатором космического спутника. Ранее главный конструктор комплекса "Ангара" Дмитрий Петров сообщил, что макет массой порядка 2,4 тонны будет доставлен на геостационарную орбиту. К моменту подписания номера газеты процесс его вывода еще продолжался.

"Она летает, черт возьми!!!" - эмоционально написал в Twitter об испытательном пуске новейшей российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Такая реакция понятна. Прежде перспективные носители данного семейства отправлялись на орбиту всего дважды. В последний раз - ровно шесть лет назад. Следующие старты по разным причинам откладывались и переносились. И вот оно, случилось: испытания "Ангары" продолжены.

Вообще, это не просто космическая ракета. "Ангара" - сложнейший технологический проект. Он как бы сводит воедино семейство носителей различных классов, универсальный стартовый комплекс, технические площадки для подготовки ракет и космических головных частей, а также аппаратуру для измерений, сбора и обработки информации и обеспечивающую инфраструктуру. Только в состав универсального стартового комплекса входят более 130 сооружений и свыше 50 технологических систем.

Носители семейства "Ангара" будут четырех типов - от легкой ракеты грузоподъемностью 3,5 тонны до ее тяжелого варианта массой до 38 тонн

Побывав в прошлом месяце в Плесецке, министр обороны Сергей Шойгу сделал вывод: "Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" позволит осуществлять с космодрома Плесецк до 20 пусков в год ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов, а также обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе".