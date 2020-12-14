Минобрнауки будет развивать студенческий бизнес

Новости

Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе 19:37
Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 19:34
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений 19:24
Видео: Тело мужчины, убившего девушку и ее брата, нашли на пляже 19:05
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году 18:57
Мнение потерпевших учтут при рассмотрении прошения о помиловании 18:55
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола 18:53
Аткинсон против пчелы: Netflix готовит 7 новых британских проектов 18:41
Источник: ЦСКА уволит Ганчаренко после матча с "Ростовом" 18:38
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации "Спутник V" вырабатывается на 42 день 18:35
В Прикамье учителей попросили не ставить двойки на дистанционке 18:30
В Калининграде установили скамейку из бахил 18:27
Армения и Азербайджан начали обмен пленными 18:22
На Кубани до 31 декабря продлен режим повышенной готовности 18:20
Сергей Лавров направляется с рабочим визитом в Боснию и Герцеговину 18:19
Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2020" 18:07
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100% 17:52
Уязвимость в Steam поставила под угрозу миллионы геймеров 17:47
В регионы отправлено уже 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" 17:40
По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном 17:37
Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность 17:27
Минпромторг проинспектирует зарубежные фармзаводы 17:26
На 94-м году умер солист Мариинского театра Владимир Кравцов 17:11
Опубликован тизер второго сезона "Постановки" с Шином и Теннантом 17:06
Обвиняемые в хищении в "Оборонэнергосбыте" осуждены на сроки до 12 лет 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 19:26
Рубрика: Общество

Стартап в зачет

Минобрнауки будет развивать студенческий бизнес
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8336)
Министерство науки и высшего образования России и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) будут совместно развивать студенческое технологическое предпринимательство.

По словам замминистра науки и высшего образования Елены Дружининой, именно благодаря Кружковому движению НТИ сегодня особенно заметны активные студенты, которые создают сообщества предпринимателей новой волны, новой эпохи. Речь о молодых людях - вчерашних школьниках и участниках движения, которые уже в вузах собирают команды, находят партнеров и реализуют свои проекты, доводя их до готового "продукта", востребованного рынком.

В Госдуму внесен законопроект о студенческом капитале

Еще одна инициатива министерства - создавать в вузах студии студенческого технологического предпринимательства или так называемые стартап-студии. Отдельное внимание будет уделено теме наставничества для студенческих бизнес-команд. Более того, планируется запустить масштабную программу подготовки наставников в вузах.

- Мы заново формируем культуру отношения к предпринимательскому мышлению и образу действий, которые были серьезно дискредитированы за прошедшие несколько десятилетий, - прокомментировал лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение", проректор ДВФУ по развитию Дмитрий Земцов. - Появляется поколение, которое знает, что значит работать в команде до продуктового результата, люди, которые ценят друг друга за умение до этого результата дойти. Мы видим, что хороший проект заставляет команду преодолевать все барьеры.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников