Минобрнауки будет развивать студенческий бизнес

Министерство науки и высшего образования России и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) будут совместно развивать студенческое технологическое предпринимательство.

По словам замминистра науки и высшего образования Елены Дружининой, именно благодаря Кружковому движению НТИ сегодня особенно заметны активные студенты, которые создают сообщества предпринимателей новой волны, новой эпохи. Речь о молодых людях - вчерашних школьниках и участниках движения, которые уже в вузах собирают команды, находят партнеров и реализуют свои проекты, доводя их до готового "продукта", востребованного рынком.

Еще одна инициатива министерства - создавать в вузах студии студенческого технологического предпринимательства или так называемые стартап-студии. Отдельное внимание будет уделено теме наставничества для студенческих бизнес-команд. Более того, планируется запустить масштабную программу подготовки наставников в вузах.

- Мы заново формируем культуру отношения к предпринимательскому мышлению и образу действий, которые были серьезно дискредитированы за прошедшие несколько десятилетий, - прокомментировал лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение", проректор ДВФУ по развитию Дмитрий Земцов. - Появляется поколение, которое знает, что значит работать в команде до продуктового результата, люди, которые ценят друг друга за умение до этого результата дойти. Мы видим, что хороший проект заставляет команду преодолевать все барьеры.