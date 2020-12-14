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14.12.2020 20:51
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Дефицита продуктов из-за фиксации цен в магазинах не будет

Текст: Татьяна Карабут
Дефицита продуктов питания из-за фиксации цен на социально значимые товары не будет, уверен статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: iStock
В Минсельхозе рассказали, как изменятся цены на сахар и подсолнечное масло

"Хочу подчеркнуть во избежание спекуляций и ажиотажа: запасов на складах меньше не стало, всего более чем достаточно, по основной потребительской корзине торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы", - рассказал он "РГ".

По его словам, уже со вторника, 15 декабря, Минпромторг совместно с Минсельхозом начнут заключать соглашения с производителями и торговыми сетями о стабилизации цен на отдельные социально-значимые товары: подсолнечное масло и сахар-песок. Как известно, речь идет о фиксации отпускных цен производителей подсолнечного масла на уровне 95 рублей за литр, в рознице цена будет 110 рублей (сейчас средняя розничная цена по Росстату 123 рублей). Производители сахара установят отпускные цены на уровне 36 рублей за кг, розница будет продавать за 46 рублей (сейчас - 55 рублей). Соглашения будут действовать с 20 декабря 2020 до 31 марта 2021 года. По словам Евтухова, со стороны торговли к этому соглашению подключатся 54 крупнейшие федеральные и региональные сети.

"Это крупные игроки, которые оказывают существенное влияние на рынок и координацию работы которых в части соблюдения соглашений будут осуществлять федеральные органы: мы, Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба", - уточнил Евтухов.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Мишустин призвал работать с ценами на продукты системно

По его мнению, основной причиной роста цен на сахар и масло стала "попытка подогнать внутренние цены под мировые", а триггером роста стали поставщики этих товарных групп, которые подняли закупочные цены на них более, чем в два раза. При этом розница существенно, практически вполовину, смягчила рост. Это стало возможным потому, что цены на социально значимые товары и базовые продукты питания формируются розницей исходя из широкой потребительской корзины, и наценка на эти товары делается минимальная, пояснил он.

"Ситуация взята под контроль. Мы вместе с Минсельхозом и ФАС работаем с производителями и торговлей: стоит задача пресечь попытки получить ничем не обоснованные сверхприбыли", - сказал замминистра.

По его словам, все меры, которые предпринимает сейчас правительство по стабилизации цен на основные продукты, носят долгосрочный характер. Исключение составляет лишь введение фиксированных цен - она вводится максимум на три месяца по закону.

"При этом мы не допустим того, чтобы поддержка уровня цен на масло и сахар, в частности, произошла за счет других товаров первостепенной важности. Производителям социально-значимых товаров постараемся оказать максимальную помощь и поддержку", - заверил он.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Правительство Минпромторг Цены на продукты

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