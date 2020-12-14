Мишустин озвучил решения для снижения цен на продукты

Правительство подготовило пакет мер для стабилизации и снижения цен на ряд социально значимых продуктов: сахара, подсолнечного масла, хлеба и хлебобулочных изделий.

1. До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара, подсолнечного масла и торговыми сетями. "Они предусматривают снижение цены при поставке для розничных сетей, ограничение розничной цены на сахар федеральными и региональными торговыми сетями", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Ответственность за своевременное заключение соглашений несут Минсельхоз и Минпромторг. Следить за ценами будет Федеральная налоговая служба.

2. "Для поддержки производителей сахара им будет предоставлена возможность получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5 процентов на закупку сахарной свеклы для переработки", - заявил глава правительства. Общий объем поддержки отрасли в следующем году составит около двух миллиардов рублей.

3. "Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, начиная с января 2021 года, на семена подсолнечника вводится вывозная таможенная пошлина в размере 30 процентов, но не менее 165 евро за тонну", - напомнил Мишустин об уже подписанном постановлении. Аналогичное предложение подготовлено по подсолнечному маслу, и пошлины будут введены до конца года, если производители и торговые сети нарушат будущие соглашения.

4. С 15 февраля по 30 июня 2021 года вводятся квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 миллиона тонн. Внесен проект постановления с вывозной таможенной пошлиной в размере 25 евро внутри квоты и 50 процентов, но не менее 100 евро, сверх квоты.

"Для поддержки производителей муки и хлебопекарной продукции предусмотрено предоставление соответствующих субсидий. Производителям муки в следующем году направим свыше 4,2 миллиарда рублей, 3 миллиарда рублей - для поддержки производителей хлебопекарной продукции", - сообщил Михаил Мишустин.

"Как мы договорились, все нормативные правовые акты должны быть сегодня приняты", - сказал премьер. Первому заместителю Андрею Белоусову и вице-премьеру Виктории Абрамченко поручено на своих направлениях скоординировать эту работу. Зампреда правительства Дмитрия Григоренко глава кабмина попросил контролировать ситуацию буквально ежечасно.