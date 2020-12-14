Мишустин озвучил решения для снижения цен на продукты

Новости

В Японии отменят действие программы поддержки туризма на новогодние праздники 15:01
Disney снимет сериал о группе The Rolling Stones 15:00
На Урале полиция попросила банки приостановить выдачу онлайн-кредитов 14:57
Путин поддержал продление беззаявительного порядка для льгот на услуги ЖКХ 14:52
Помощь по соцконтрактам смогут получить более миллиона россиян 14:49
В Кремле не стали связывать рост цен на продукты с инфляцией 14:49
Путин допустил возможность либерализации доставки лекарств 14:38
Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии 14:36
Власти Москвы назвали условия для отмены ограничений из-за COVID-19 14:26
Умер экс-главный тренер "Ливерпуля" и сборной Франции Жерар Улье 14:24
В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США 14:10
Президент ФК "Урал" заболел коронавирусом 14:08
Беларусь вышла на пик пневмоний 14:05
Где чаще всего москвичи пользуются бесплатным Wi-Fi 14:04
Путин: Пандемия дала возможность "ЕР" провести аудит своих рядов 13:54
Джеймс Ганн снимет еще одних "Стражей Галактики" 13:54
Комитет РФС рассмотрит инцидент после матча "Сочи"-"Спартак" во вторник 13:44
Жириновский переизбран председателем ЛДПР 13:41
"Аякс" отреагировал на арест Куинси Промеса 13:36
В Воронежской области 31 декабря объявлен выходным 13:36
Песков оценил влияние закрытия консульств США на двусторонние отношения 13:35
Песков заявил о купировании тревожной ситуации в Карабахе 13:34
Медведев: Волонтеры ЕР помогут семьям медиков, работающих в "красных зонах" 13:33
Медведев: Волонтеры ЕР обработали более 1,5 млн обращений в период пандемии 13:26
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 14:09
Рубрика: Экономика

Мишустин озвучил решения для снижения цен на продукты

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство подготовило пакет мер для стабилизации и снижения цен на ряд социально значимых продуктов: сахара, подсолнечного масла, хлеба и хлебобулочных изделий.

1. До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара, подсолнечного масла и торговыми сетями. "Они предусматривают снижение цены при поставке для розничных сетей, ограничение розничной цены на сахар федеральными и региональными торговыми сетями", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Ответственность за своевременное заключение соглашений несут Минсельхоз и Минпромторг. Следить за ценами будет Федеральная налоговая служба.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Цены на сахар и масло ограничат до 1 апреля 2021 года

2. "Для поддержки производителей сахара им будет предоставлена возможность получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5 процентов на закупку сахарной свеклы для переработки", - заявил глава правительства. Общий объем поддержки отрасли в следующем году составит около двух миллиардов рублей.

3. "Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, начиная с января 2021 года, на семена подсолнечника вводится вывозная таможенная пошлина в размере 30 процентов, но не менее 165 евро за тонну", - напомнил Мишустин об уже подписанном постановлении. Аналогичное предложение подготовлено по подсолнечному маслу, и пошлины будут введены до конца года, если производители и торговые сети нарушат будущие соглашения.

4. С 15 февраля по 30 июня 2021 года вводятся квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 миллиона тонн. Внесен проект постановления с вывозной таможенной пошлиной в размере 25 евро внутри квоты и 50 процентов, но не менее 100 евро, сверх квоты.

"Для поддержки производителей муки и хлебопекарной продукции предусмотрено предоставление соответствующих субсидий. Производителям муки в следующем году направим свыше 4,2 миллиарда рублей, 3 миллиарда рублей - для поддержки производителей хлебопекарной продукции", - сообщил Михаил Мишустин.

"Как мы договорились, все нормативные правовые акты должны быть сегодня приняты", - сказал премьер. Первому заместителю Андрею Белоусову и вице-премьеру Виктории Абрамченко поручено на своих направлениях скоординировать эту работу. Зампреда правительства Дмитрия Григоренко глава кабмина попросил контролировать ситуацию буквально ежечасно.

Экономика Товары и цены Правительство Председатель Правительства Цены на продукты

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Мишустин продлил продэмбарго до конца 2021 года
Власти Москвы назвали условия для отмены ограничений из-за COVID-19
В Минсельхозе рассказали, как изменятся цены на сахар и подсолнечное масло
В Госдуме назвали правильными изменения правил оформления больничного
В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Как облегчат жизнь россиян законы декабря