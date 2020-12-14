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14.12.2020 13:30
Рубрика: Власть

Мишустин призвал работать с ценами на продукты системно

Текст: Владимир Кузьмин
Меры реагирования на рост продовольственных цен должны быть не ситуативными, а системными, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Во встрече приняли участие ряд министров, доложивших о подготовленных решениях для стабилизации стоимости социально значимых продуктов.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Главное, что своевременность принятия этих мер должна у нас быть, не когда продукты уже подорожали", - подчеркнул глава правительства. Все необходимые инструменты у кабмина для этого есть, заметил он.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Так, с 2008 года действует постановление, которое позволяет правительству вводить регулируемые цены на социально значимые товары, если их рост за месяц превысил 30 процентов. Министерство экономического развития предложило снизить эту планку до 10 процентов. "Корректировать и использовать этот инструмент надо было нам раньше", - прокомментировал Мишустин эту идею.

- Задача ваша в этом смысле - не доводить ситуацию до этого, а постоянно контролировать и принимать эти меры своевременно, - обратился он к ответственным министрам.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Цены на продукты

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