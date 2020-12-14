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14.12.2020 14:22
Рубрика: Экономика

Мишустин продлил господдержку авиакомпаний и аэропортов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил программу субсидирования аэропортов и авиакомпаний. Первоначально государственная поддержка авиаперевозчиков была рассчитана лишь на самые тяжелые месяцы снижения деловой активности - с февраля по июль.
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK

"Теперь авиаперевозчики смогут рассчитывать на частичную компенсацию своих потерь в период с августа по ноябрь", - сообщил глава правительства. Кабмин увеличил ставку для расчета субсидий за каждого пассажира, который не совершил полет из-за коронавирусных ограничений, а для дальневосточных авиакомпаний будет применяться дополнительный повышающий коэффициент.

Фото: iStock
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Аэропорты смогут подать заявки на компенсацию своих расходов еще за один месяц. Ранее программа помощи ограничивалась вторым кварталом. На стабилизацию работы авиаиндустрии в условиях распространения коронавируса уже выделено сегодня более 34 миллиардов рублей, напомнил Михаил Мишустин. Продление программы поможет сектору преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал, считает он.

Правительство также увеличит помощь регионам для обновления аэропортовой инфраструктуры, которая используется для перевозки пассажиров, грузов и обслуживания самолетов. "Мы выделили дополнительные субсидии в размере двух миллиардов рублей", - сказал премьер.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Председатель Правительства

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