Мишустин продлил господдержку авиакомпаний и аэропортов

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил программу субсидирования аэропортов и авиакомпаний. Первоначально государственная поддержка авиаперевозчиков была рассчитана лишь на самые тяжелые месяцы снижения деловой активности - с февраля по июль.

"Теперь авиаперевозчики смогут рассчитывать на частичную компенсацию своих потерь в период с августа по ноябрь", - сообщил глава правительства. Кабмин увеличил ставку для расчета субсидий за каждого пассажира, который не совершил полет из-за коронавирусных ограничений, а для дальневосточных авиакомпаний будет применяться дополнительный повышающий коэффициент.

Аэропорты смогут подать заявки на компенсацию своих расходов еще за один месяц. Ранее программа помощи ограничивалась вторым кварталом. На стабилизацию работы авиаиндустрии в условиях распространения коронавируса уже выделено сегодня более 34 миллиардов рублей, напомнил Михаил Мишустин. Продление программы поможет сектору преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал, считает он.

Правительство также увеличит помощь регионам для обновления аэропортовой инфраструктуры, которая используется для перевозки пассажиров, грузов и обслуживания самолетов. "Мы выделили дополнительные субсидии в размере двух миллиардов рублей", - сказал премьер.