Мишустин снизил финансирование туристического кешбэка

Премьер-министр Михаил Мишустин сократил до фактического уровня финансирование программы туристического кешбэка, по которой гражданам возвращалась часть средств, потраченных на оплату путешествий по России.

Первоначально правительство выделило на программу 15 миллиардов рублей для трех миллионов туристов. Новым распоряжением глава кабмина снизил объем средств до 1,2 миллиарда рублей, а целевой показатель по количеству туристов - до 250 тысяч рублей.

На прошлой неделе Ростуризм сообщил, что за два окна продаж россияне приобрели туров на 6,5 миллиардов рублей, получив обратно в общей сложности около 1,2 миллиарда рублей. Неизрасходованные средства федеральное агентство хотело бы направить на продолжение программы в следующем году.