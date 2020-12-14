Молодежная сборная России по хоккею прибыла в Канаду, где продолжит подготовку к чемпионату мира.

Российская сборная в понедельник прибыла в Эдмонтон, где с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года пройдет молодежный чемпионат мира. Команда Игоря Ларионова добиралась из Москвы в Эдмонтон с пересадкой в Хельсинки. Чартерный рейс по пути в Канаду совершил две дозаправки в Рейкьявике (Исландия) и Гус-Бей (Канада), сообщает сайт Федерации хоккея России.

Все прибывшие команды ожидает четырехдневный карантин, после чего они смогут продолжить подготовку к турниру. Команду Игоря Ларионова ожидают два товарищеских матча - 22 декабря против команды Словакии и 24 декабря против канадской команды.

Сборная России проведет свой стартовый матч на турнире 26 декабря в 5:30 утра по московскому времени против команды США. 28 декабря россияне сыграют с Чехией, 30 декабря с Австрией и 31 декабря со Швецией.

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 3 января, полуфинальные - 5 января. 6 января состоятся финал и матч за бронзу МЧМ.