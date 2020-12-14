Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису "Дом с маяком"

Мосгорсуд рассмотрел протест прокуратуры на постановление Зюзинского районного суда Москвы о штрафе в 200 тысяч рублей, назначенном "Детскому хоспису" по статье КоАП о нарушении правил оборота наркотических средств.

Директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава (в центре) во время заседания Мосгорсуда. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, судья Анна Селиверстова, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения. Как пояснила официальный представитель столичного суда, прекращение производства предполагает отмену постановления районного суда.

На прошлой неделе Зюзинский суд вынес решение о назначении штрафа "Детскому хоспису" по статье "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ".

В свою очередь, как сообщила "РГ" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, по поручению Генеральной прокуратуры России прокуратура Москвы проверила законность постановления суда о привлечении благотворительного учреждения "Детский хоспис" к административной ответственности по статье 6.16 КоАП.

В итоге прокурором Москвы на постановление районного суда был принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа.