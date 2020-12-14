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14.12.2020 17:09
Рубрика: Общество

Мурашко: Пандемия прекратится после вакцинации жителей всего мира

Текст: Елена Манукиян
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пандемия коронавируса прекратится после того, как инфекция станет вакциноуправляемой во всем мире. Его слова приводятся в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.

"Сегодня всем стало очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира. В этой связи обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину "Cпутник V", должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций", - сказал министр.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Вакцина "Спутник V" доставлена во все регионы России

В пресс-релизе также отмечается, что по состоянию на 14 декабря в ходе клинических исследований в России было вакцинировано более 26 000 добровольцев. При этом серьезных побочных эффектов после применения препарата не выявлено. У части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как покраснение в месте введения инъекции, небольшое повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль. Доказанная эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%.

В настоящее время также проводятся клинические исследования "Спутник V" в республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III - в Индии.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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