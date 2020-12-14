Названа самая заразная группа пациентов с COVID-19

Люди с ослабленным иммунитетом, в частности страдающие от онкологических заболеваний, названы американскими учеными самой заразной группой пациентов с COVID-19. Об этом сказано в письме, опубликованном в журнале.

Исследования онкобольных показали, что пациенты с ослабленным иммунитетом после лечебных процедур могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев. А по ныне действующим рекомендациям по мерам предосторожности при COVID-19 считается, что заболевшие COVID-19 заразны лишь десять дней. Поэтому, резюмировали исследователи, следует пересмотреть нормы относительно пациентов с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, по новым данным, отклонения в работе иммунитета есть у людей с ВИЧ-инфекцией и иммунодефицитами, отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов. Он также предположил, что коронавирус может дольше задерживаться в организме человека, перенесшего сильный стресс.