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14.12.2020 12:20
Рубрика: Общество

Названы российские продукты с уникальными свойствами

Текст: Николай Грищенко
Традиционные российские продукты не только вкусны, но и полезны для организма. Кроме того, они значительно доступнее и дешевле, чем их экзотические аналоги.
Фото: Константин Бахарев/РГ Фото: Константин Бахарев/РГ
Фото: Константин Бахарев/РГ

Чемпионом по содержанию витаминов и микроэлементов является укроп. В 100 граммах укропа содержатся: 141 процент дневной нормы витамина С, 150 процентов дневной нормы витамина А, 20 процентов дневной нормы кальция, 30 процентов дневной нормы железа. А еще укроп содержит витамин В6 и магний. При этом, как заявила kp.ru эксперт Зинаида Медведева, укроп лучше всего использовать в качестве зеленой основы для салата, а при термической обработке количество витаминов и полезных веществ уменьшается.

Фото: iStock
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Квашеная капуста содержит много витамина С и совсем немного калорий. К тому же она помогает переваривать пищу, поддерживать иммунитет и восполнять нехватку витаминов.

Даже замороженная черника является лидером по содержанию антиоксидантов. Эти вещества защищают наш организм от свободных радикалов, противодействуют старению и различным системным заболеваниям, включая онкологические. Черника помогает нормализовать давление, является источником витаминов С, К и марганца. Употреблять ее советуют без сахара.

Гречневая крупа поддерживает работу желудочно-кишечного тракта и улучшает пищеварение. В гречке много белка (13 процентов), что обеспечивает рост и развитие всего организма. В то же время эта ценная крупа - продукт с низким гликемическим индексом, она не вызывает скачков инсулина в организме, так как содержит сложные углеводы. Гречка помогает регулировать обмен веществ, восстанавливает проводимость нервных волокон сердца.

В 100 граммах сушенных ягод шиповника содержится в 10 раз больше витамина С, чем в лимонах и апельсинах. Шиповник также богат витаминами группы А, магнием, калием, марганцем и содержит каротиноид астаксантин, который помогает предотвратить распад коллагена и сохранить красоту кожи.

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