Новости

Ученые выявили ухудшающую течение COVID-19 особенность иммунитета 01:45
Жители Земли увидят "солнечную корону" во время затмения 14 декабря 01:37
Неизвестный устроил стрельбу около церкви в Нью-Йорке 00:57
Reuters: Хакеры взломали Минфин США 00:50
Экономист заявил о намерении украинских властей "задушить" народ 00:31
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 13.12.2020
Умер легендарный командир СОБРа 13.12.2020
Трамп заблокирует проект оборонного бюджета с санкциями против РФ 13.12.2020
ЦСКА в большинстве упустил победу над "Уралом" 13.12.2020
В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из Maybach 13.12.2020
Минобороны РФ сообщило о 4 тысячах военнослужащих с коронавирусом 13.12.2020
Американский генерал назвал Россию великой державой 13.12.2020
Квадроцикл провалился под лед у Живописного моста в Москве 13.12.2020
От COVID-19 умер певец и актер Чарли Прайд 13.12.2020
Новая молодая жена Сергея Шнурова ждет ребенка 13.12.2020
Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу 13.12.2020
Захарова рассказала о смертельных случаях COVID-19 среди дипломатов 13.12.2020
"Еще по одной" взяла 4 приза Европейской киноакадемии 13.12.2020
Умершего от COVID режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии 13.12.2020
Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1" 13.12.2020
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира 13.12.2020
Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе КМ 13.12.2020
Журналист Игорь Кириллов прокомментировал смерть Евгения Хорошевцева 13.12.2020
Захарова: После смены президента США отношение к РФ кардинально не изменится 13.12.2020
Путин встретит Новый год с родными и близкими 13.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 00:57
Рубрика: В мире

Неизвестный устроил стрельбу около церкви в Нью-Йорке

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Около кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу. Прибывшие на место полицейские обезвредили нападавшего. Он доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, сообщает New York Post.

Фото: РИА Новости
В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из Maybach

Инцидент произошел в районе 112-й стрит и Амстердам авеню после рождественского выступления, пишет РИА Новости.

Выступление проходило на ступенях собора, который закрыт из-за коронавируса. О пострадавших среди прохожих не сообщается. В настоящий момент ситуация у собора, где была открыта стрельба, спокойная.

В мире США

Главное сегодня

Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу
Роспотребнадзор установил нулевого пациента с коронавирусом в России
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы
Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе КМ
Око за око: как Франция столкнулась с радикальным исламом
Как политиков и поп-звезд штрафуют за отказ соблюдать санитарные требования