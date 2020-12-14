Неизвестный устроил стрельбу около церкви в Нью-Йорке

Около кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу. Прибывшие на место полицейские обезвредили нападавшего. Он доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, сообщает New York Post.

Инцидент произошел в районе 112-й стрит и Амстердам авеню после рождественского выступления, пишет РИА Новости.

Выступление проходило на ступенях собора, который закрыт из-за коронавируса. О пострадавших среди прохожих не сообщается. В настоящий момент ситуация у собора, где была открыта стрельба, спокойная.