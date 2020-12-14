Нидерланды вводят карантин до 19 января

Власти Нидерландов приняли решение ввести с 15 декабря общенациональный карантин, который будет действовать как минимум пять недель. Об этом объявил премьер-министр страны Марк Рютте.

По его словам, до 19 января будут закрыты все второстепенные магазины, парикмахерские, музеи, театры и спортивные залы. Школы и университеты переводятся на дистанционное обучение. "Мы должны откусить от этого очень кислого яблока, прежде чем все станет лучше", - образно выразился глава правительства.

"Реальность такова, что это не невинный грипп, как думают некоторые люди, а вирус, который может сильно ударить по каждому", - отметил Рютте.

Власти призывают сократить до двух человек в день число гостей, которых жители Нидерландов могут принимать в течение этих пяти недель. На Рождество этот лимит будет увеличен до трех человек.

"Ситуация очень серьезная. Число госпитализаций увеличивается, а потребность в медицинской помощи остается неизменно высокой", - отметил со своей стороны министр здравоохранения Уго де Йонге.

Примечательно, что планы правительства ужесточить ограничительные меры стали известны еще до выступления Рютте, и многие устремились в центры городов, чтобы успеть закупиться перед праздниками. Как передает AP, в магазины, музеи и даже кафе в понедельник выстроились большие очереди.

Нидерланды стали не первой страной, где вводятся ограничения на новогодние праздники. Ранее аналогичные решения уже приняли власти Германии. Сегодня ограничительные меры ужесточили в Лондоне и прилегающих районах.