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14.12.2020 23:04
Рубрика: В мире

Нидерланды вводят карантин до 19 января

Текст: Юрий Когалов
Фото: ROB ENGELAAR / ANP / AFP Фото: ROB ENGELAAR / ANP / AFP
Фото: ROB ENGELAAR / ANP / AFP

Власти Нидерландов приняли решение ввести с 15 декабря общенациональный карантин, который будет действовать как минимум пять недель. Об этом объявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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По его словам, до 19 января будут закрыты все второстепенные магазины, парикмахерские, музеи, театры и спортивные залы. Школы и университеты переводятся на дистанционное обучение. "Мы должны откусить от этого очень кислого яблока, прежде чем все станет лучше", - образно выразился глава правительства.

"Реальность такова, что это не невинный грипп, как думают некоторые люди, а вирус, который может сильно ударить по каждому", - отметил Рютте.

Власти призывают сократить до двух человек в день число гостей, которых жители Нидерландов могут принимать в течение этих пяти недель. На Рождество этот лимит будет увеличен до трех человек.

"Ситуация очень серьезная. Число госпитализаций увеличивается, а потребность в медицинской помощи остается неизменно высокой", - отметил со своей стороны министр здравоохранения Уго де Йонге.

Примечательно, что планы правительства ужесточить ограничительные меры стали известны еще до выступления Рютте, и многие устремились в центры городов, чтобы успеть закупиться перед праздниками. Как передает AP, в магазины, музеи и даже кафе в понедельник выстроились большие очереди.

Нидерланды стали не первой страной, где вводятся ограничения на новогодние праздники. Ранее аналогичные решения уже приняли власти Германии. Сегодня ограничительные меры ужесточили в Лондоне и прилегающих районах.

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